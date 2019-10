HR-professionals verwachten dat functie op de schop gaat Impact van digitalisering steeds groter op salarisadministratie en personeelszaken - Maar liefst 71 procent van de Nederlandse HR-professionals verwacht dat zijn of haar functie de komende tijd gaat veranderen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘HR-Trends 2019-2020’ van adviesbureau Berenschot, uitgeverij Performa en AFAS Software, uitgevoerd onder bijna 2.000 HR-professionals.



HR-medewerkers zien vooral dat banen rond personeelszaken en de salarisadministratie veranderen onder invloed van digitalisering.

Medewerkers verwachten, meer dan in voorgaande jaren, vooral veranderingen in de uitvoering van taken (66 procent). Ook ziet bijna de helft (46 procent) een uitbreiding van het HR-takenpakket, terwijl dit vorig jaar nog door slechts 26 procent van de ondervraagden gezien werd als een ontwikkeling. Digitalisering blijkt een belangrijke factor te zijn in de veranderingen die HR-professionals voorzien. Maar liefst 30 procent van de ondervraagden zegt dat de aanpassing van het takenpakket het gevolg is van digitalisering en/of robotisering.



Banen verdwijnen

De impact van digitalisering wordt vooral gezien bij HR-functies waar veel administratieve taken belegd zijn. HR-professionals denken zelfs dat digitalisering op de langere termijn tot gevolg heeft dat banen in de salarisadministratie en personeelszaken verdwijnen. Zo verwacht zestien procent van de ondervraagden dat er in de komende drie jaren banen verdwijnen op de afdeling personeelszaken en dertien procent van de HR-professionals voorziet dat er functies verdwijnen op de salarisadministratie. "Naarmate we steeds verder digitaliseren, zien we dat steeds meer HR-professionals beseffen dat dit ook van invloed kan zijn op hun eigen functie," zegt Hans van der Spek, vanuit Berenschot verantwoordelijk voor het onderzoek. Bas van der Veldt, CEO van AFAS Software. "Verandering is niet per se iets negatiefs. HR draait natuurlijk om mensen, niet om administratie. Door die digitalisering goed door te voeren binnen organisaties verdwijnt een groot deel van de administratieve last waarmee tijd vrijkomt voor de medewerkers."



Medewerkers zelf zien op korte termijn weinig impact op baan

Toch lijken medewerkers zich op de korte termijn geen zorgen te maken over de veranderingen door digitalisering. Geen van de respondenten zegt te verwachten dat de eigen baan op korte termijn verdwijnt en 42 procent van de HR-professionals stelt zelfs dat de positie op de arbeidsmarkt is verbeterd. Mogelijk hangt dit samen met de groeiende problemen om HR-vacatures in te vullen. Zebentien procent van de HR-professionals zegt namelijk problemen te hebben om functies in te vullen, tegenover dertien procent in 2018. "Hoewel de HR-sector onderaan staat in de lijsten van sectoren waar men moeite heeft de juiste mensen te vinden, groeit ook hier het tekort aan geschikte medewerkers relatief sterk," zegt Van der Spek.



Aanhoudende zorgen over arbeidsmarkt, ook economische ontwikkelingen baren zorg

HR-professionals denken naast de veranderende taken en de impact van digitalisering vooral na over de aanhoudende spanningen op de arbeidsmarkt. Maar liefst 68 procent van de ondervraagden benoemt dit als zorg in de werkzaamheden. Ook vreest 41 procent dat een afname van de economische groei, bijvoorbeeld door handelsoorlogen, impact zal hebben op het werk. Gevraagd naar de gevolgen van de economische omstandigheden verwachten HR-professionals vooral dat het tekort aan geschikt personeel (82 procent) op zal lopen. Mogelijk hangt daarmee samen dat 57 procent van de ondervraagden denkt dat de werkdruk zal stijgen bij veranderende economische omstandigheden. "Mogelijk gaan bedrijven ook in de komende periode vaker op zoek naar digitale oplossingen om de tekorten op de arbeidsmarkt aan te vullen. We verwachten dan ook dan ook dat de takenpakketten steeds vaker zullen veranderen als gevolg van digitalisering," concludeert Van der Spek.

