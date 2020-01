 De vijf HR-trends voor 2020

Talentmanagement nieuwe stijl - Organisaties staan in 2020 voor nieuwe uitdagingen op het gebied van talentmanagement. Een 'purpose-driven' leiderschapsstijl, meer transparantie rond beloning en de implementatie van digitale transformatie, waarbij de ‘carrièrenomade’ centraal staat. Dit blijkt uit een recent onderzoek van Korn Ferry onder een wereldwijd panel van HR-professionals.



Meer waardegedreven (purpose-driven) leiderschap: Eerder Korn Ferry-onderzoek bevestigt dat de bijdrage aan een maatschappelijk doel door organisaties financieel voordeel oplevert. Ook voor werknemers wordt betekenisvol werk nog belangrijker.



2. Meer transparantie over salaris en beloning: Transparantie over beloning is veel meer gemeengoed ten opzichte van 5 jaar geleden: werknemers zijn meer open over wat zij verdienen en verwachten ook dat hun werkgever een eerlijk en transparant beloningsbeleid nastreeft.



3. Voorzichtiger werven en flexibeler belonen: Om personeelskosten zo laag mogelijk te houden worden bedrijven terughoudender met collectieve loonsverhogingen. De beloning wordt vaker flexibel toegepast, op basis van individuele prestatie en/of benodigde (zoals technische) vaardigheden.



4. Opkomst van de 'carrièrenomade': Getalenteerde professionals die sneller dan gebruikelijk van baan veranderen worden niet langer als risico door organisaties gezien. Hun veelzijdige 'succesprofielen' krijgen steeds meer aandacht vanwege hun inzetbaarheid voor verschillende rollen.



5. Grotere veranderingen door digitale transformatie: De voorbereiding op de digitale transformatie is niet langer een eenmalig verandertraject, maar een continu proces. Herscholing van werknemers op het gebied van zowel 'harde' kennis als 'zachte' vaardigheden is daar onderdeel van.