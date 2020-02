 Nederlandse bedrijven potten winst op

Steeds meer bedrijven hebben flinke buffer, maar omzetgroei neemt langzaam af - Door de aanhoudende economische groei hebben Nederlandse bedrijven een flinke financiële buffer opgebouwd. Ook is er nog altijd sprake van een stijgende omzetlijn bij het mkb, al is de omzetgroei in twee jaar tijd gehalveerd.



Dat blijkt uit de meerjarige cijfers van de Exact mkb monitor. Dit online dashboard met economische indicatoren is gebaseerd op de geanonimiseerde data van 340.000 bedrijven die hun administratie bijhouden in Exact Online. Aan de mkb monitor, die in oktober 2019 is geïntroduceerd, zijn sinds kort historische data toegevoegd die tot drie jaar teruggaan.



Omzet groeit, maar minder hard

De mkb monitor laat zien dat de gemiddelde omzet van Nederlandse bedrijven nog altijd stijgt. De omzetgroei kalft wel langzaam af, sinds september 2017. Eind 2019 zat de gemiddelde omzetgroei van mkb Nederland iets onder de drie procent. Twee jaar geleden was dat nog ruim zes procent.

De sector die het beste presteert is de bouw: bedrijven groeien in deze branche op dit moment met gemiddeld ruim zeven procent. Tijdens de piek in 2017 bedroeg dit ruim tien procent. De horeca laat minder goede cijfers zien: daar is de gemiddelde groei minimaal, met 0,25 procent.

De cashflowpositie van Nederlandse bedrijven verbetert gestaag. Sinds november 2016 (de oudste data van de monitor) is er een stijgende trendlijn te zien. In september 2019 (de meest recente maand waarvan de economische cijfers definitief zijn) sloot ruim 55 procent van de mkb’ers de maand af met een cashflowpositie van minimaal 10.000 euro. Drie jaar eerder was dat nog minder dan 50 procent.

"Uit deze cijfers kan men de conclusie trekken dat het Nederlandse bedrijfsleven het op dit moment uitstekend doet," aldus Monique Engelaar, Principal, Solution Marketing bij softwarebedrijf Exact. "Bedrijven groeien met een mooi percentage, het geld dat ze in deze economische hausse overhouden zetten ze opzij als appeltje voor de dorst in mindere tijden."