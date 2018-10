 Zes tips om te besparen op printkosten

Denk na over wat en hoe u print - Printkosten, vrijwel iedere organisatie heeft ze. Het is tevens een kostenpost die niet heel erg opvalt in het geheel. Vaak komt onder kantoorkosten te staan.



En dus heeft Frank Oorthuizen van goedkoopprinten.nl besloten een aantal tips te geven om inzicht te geven hoe u kunt besparen op printkosten.



Tip 1: Niet printen

Oorthuizen: " Laten we beginnen met een makkelijk inkopper: niet printen! Hoe vaak komt het niet voor de u wat uitgeprint hebt waarvan u naderhand denk. Het was niet echt nodig om dat uit te printen. Gaat u bijvoorbeeld met een collega in overleg en hebt u wat voorbereid. Wellicht is het dan een goed idee om de laptop of de computer te gebruiken. En print u nog steeds w inkoopfacturen uit om ze vervolgens in een map te doen. Dit kunt u ook vrij makkelijk digitaliseren."



Tip 2: Dubbelzijdig printen

Oorthuizen: "Het overgrote deel van de prints wordt enkelzijdig gedaan. En dat is zonde want op het moment dat u dubbelzijdig print dan scheelt dit gewoon de helft van uw printpapier. Niet dat printpapier enorme investeringen met zich mee brengen maar alle kleine beetjes helpen. En, wellicht nog veel belangrijker: u helpt het milieu een handje."



Tip 3: Printerinstellingen aanpassen

Oorthuizen: "Wist u dat u enorm veel printinkt kunt besparen door simpelweg een aantal instellingen op de printer te wijzigen. Dit geldt zeker voor de wat kleinere printers. Zo kunt u, afhankelijk van het type printer, instellen wat de kwaliteit van de print moet zijn. Van fotopapiersoort tot snel concept en alles wat er tussenin zit. Als u continu kiest voor fotopapiersoort dan zijn uw cartridges snel leeg. Terwijl het vaak niet enorm belangrijk is wat de kwaliteit van de print is. Zolang het maar goed leesbaar is. Kijk dus eens naar deze instellingen op de printer. U zult zien dat ze standaard niet op de meest voordelige stand ingesteld staan. Drie keer raden waarom dit is."



Tip 4: Regelmatig de printer schoonmaken

Oorthuizen: "Hebt u een inktjetprinter dan is het belangrijk om printkoppen schoon te maken. Doet u dit niet dan kan het gebeuren dat de printkop verstopt raakt waardoor u niet meer goed kunt printen. Dit kan het geval zijn op het moment dat u een print maakt en er wordt niets afgedrukt op het papier. In dat geval is de printkop verstopt. Ook kan het voorkomen dat u alleen strepen op de print ziet. Ook in dat geval is de printkop gedeeltelijk verstopt. Op het moment dat u uw printkop(pen) regelmatig schoonmaakt dan zal dit niet zo snel gebeuren."



Tip 5: Goedkopere cartridges kopen

HP, Epson, Brother en Canon: zomaar wat merken die hun eigen cartridges hebben. Maar wist u ook dat er veel alternatieven zijn voor deze merken. En laat deze alternatieven nu ook meteen een stuk goedkoper zijn.



Tip 6: De cartridge laten bijvullen

Oorthuizen: "Op het moment dat de cartridge leeg is kopen we vaak gewoon een nieuwe cartridge. Maar wist u ook dat u uw cartridge ook gewoon weer bij kunt vullen? Niet dat dit oneindig kan maar toch zeker wel een aantal keer. Hiermee bespaart u redelijk wat want u hoeft niet de cartridge te kopen."