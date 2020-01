 IT-trends in 2020: hoe AI alle andere trends gaat beïnvloeden

Trend 1: AI domineert 2020 - Ons werk en dagelijkse leven verandert constant, voornamelijk door de invloeden van IT en technologie. Soms zijn het trends met lange doorlooptijden die ons leven beïnvloeden en voorgoed veranderen, soms zijn het hypes en komen ze onverwachts en vaak voor een korte periode in beeld.



En hoewel er voor 2020 een hoop voorspellingen worden gedaan over de nieuwste trends en invloeden, zal AI zonder twijfel hét dominante onderwerp zijn en impact hebben op álle overige trends. De experts van Konica Minolta doen een voorspelling van de vier belangrijkste trends voor het IT-landschap in 2020.



1. AI domineert 2020

Kunstmatige intelligentie (AI) gaat in 2020 een dominante rol spelen in de digitale transformatie van bedrijven en de economie. AI verbetert niet alleen de talloze applicaties waar we mee werken, maar zorgt er ook voor dat we efficiënter kunnen werken door slimmere, geautomatiseerde keuzes te maken. En hoewel AI al langere tijd voet aan de grond begint te krijgen, wordt in 2020 een bredere acceptatie verwacht in de IT-sector.

De opkomst van AI-as-a-service (AIaaS) is daar een voorbeeld van. Daarmee wordt AI toegankelijk voor bijna iedereen en zal het aantal AI-gebruikers toenemen. AI wordt anno 2020 vaker toegepast en steeds meer (slimme) apparaten maken gebruik van de technologie, wat talloze mogelijkheden biedt. Zo kan met AIaaS ook door het MKB geprofiteerd worden van de lagere kosten en de efficiëntere aansturing. Verder wordt verwacht dat conversatie-AI toeneemt, dat inzet van AI in beveiliging een vlucht neemt en dat de invloed op digitale processen en automatisering sterk toeneemt, in alle sectoren en branches.



2. Hyperautomatie

De afgelopen jaren was automatisering al de belangrijkste aanjager van de industrialisatie: een ontwikkeling waardoor de productieprocessen aanzienlijk werden getransformeerd. Werk dat eerst door mensen werd gedaan, wordt nu uitgevoerd door machines, en in de toekomst misschien wel door robots. Een trend die zich, mede door de invloed van AI, in 2020 verder zal ontwikkelen. Want alhoewel automatisering ook wel als ‘afgerond’ wordt gezien, zal automatisering in 2020 weer relevant worden: een trend die door Gartner ook wel ‘hyperautomatie’ genoemd wordt. Het toegenomen gebruik van AI in combinatie met machine learning en robotic process automation leidt tot een nog grotere verscheidenheid aan processen die geautomatiseerd worden.

In de toekomst zal hyperautomatie ook het verder ontwikkelen van een ‘digital twin’ mogelijk maken. Deze digitale replica, hét voorbeeld van wat hyperautomatie ons in 2020 gaat bieden, stelt een bedrijf in staat om processen te analyseren, evalueren, verbeteren en waar nodig te automatiseren.



3. Technologie gericht op de gebruiker

Zo lang de technologie evolueert en complexer wordt, wordt het steeds belangrijker dat de gebruiker centraal blijft staan. Een voorbeeld daarvan is het creëren van een connected workplace die het gebruiksgemak optimaliseert. In 2020 zullen nieuwe technologieën de toegang en touchpoints voor de consument vergroten. De zogenaamde democratisering van technologie zal een grote invloed hebben op de manier waarop IT en software worden ontwikkeld en toegankelijk gemaakt worden. Anno 2020 hoef je geen programmeur meer te zijn om software te ontwikkelen en vorm te geven. Met behulp van AI kan digitale code worden gegenereerd om ‘burgertoegang’ mogelijk te maken: iedereen kan (in theorie) deelnemen aan IT-ontwikkeling.



4. Digitale ethiek en compliance

Deze trend sluit aan bij de afgelopen jaren en zal in 2020 nog sterker worden. Hoewel we enkele van de grootste transformaties in IT ooit al hebben meegemaakt, neemt de bezorgdheid over ethiek en databeveiliging alleen maar toe. De AVG werd in mei 2018 al actief, en toch hebben sommige bedrijven nog steeds moeite om hun processen hierop af te stemmen. Het is belangrijk dat de IT-afdeling voldoet aan alle voorschriften en eisen van de AVG en de keuze van bedrijfsoplossingen kunnen hier een serieuze impact op hebben. Aangezien AI het komende jaar een significante rol zal spelen en er nog steeds scepsis is over zelflerende technologie, is het essentieel om daar op een juiste manier mee om te gaan. Het wordt steeds belangrijker om te zorgen voor een transparante en traceerbare verwerking van verzamelde data. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat de gegevens veilig worden gebruikt en op de juiste manier worden opgeslagen, aangezien steeds meer gebruikers informatie vragen over het soort gegevens dat wordt verzameld. Digitale transformatie (met de invloed van AI) gaat hand in hand met het bieden van de nodige hoge beveiligingsniveaus voor bescherming van persoonsgegevens.



2020 – een stap dichter bij de toekomst

"We zien een sterke en aanhoudende trend naar technologie die de werkdruk voor mensen verlicht, terwijl de ethische omgang met digitale gegevens en processen belangrijk blijft", aldus Bart Thys, General Manager ITS/ECM bij Konica Minolta Business Solutions. "Dat vereist van ons, als leverancier en expert, om onze focus te houden op de toekomstige trends en ontwikkelingen zodat we onze klanten hierin optimaal kunnen begeleiden en adviseren. Voor 2020 zal AI dan ook ongetwijfeld, samen met security en ethiek, hoog op onze agenda staan. En dat zou voor andere organisaties eigenlijk niet anders moeten zijn…"