 De vier belangrijkste betaaltrends om naar uit te kijken in 2020

Ook betaalmethodes zijn aan trends onderhevig - Door veranderende regelgeving en technologische ontwikkelingen ontstaan kansen om steeds beter te voldoen aan de vraag van consumenten naar innovatieve betaalmanieren. De wens van consumenten om altijd en overal snel en efficiënt te kunnen betalen, brengt tegelijkertijd uitdagingen rondom privacy en veiligheid met zich mee.



Naast betaalgemak voor consumenten zijn winkeliers altijd op zoek om hun conversie te verhogen, en het betaalproces voor de consument zo eenvoudig mogelijk in te richten. Hugo Reijkens, Digital Payments Director van Mastercard noemt de vier belangrijkste betaaltrends om dit jaar rekening mee te houden.



1. Strengere klantauthenticatie bij betaling vormt uitdaging voor gebruiksvriendelijkheid

De enorme groei van e-commerce zet online retailers onder druk om alle digitale transacties veilig en soepel te laten verlopen. Nog steeds is het fraudepercentage in Europa voor online betalingen vele malen hoger dan voor fysieke transacties. Om fraude verder tegen te gaan wordt onder PSD2 de regelgeving voor klantauthenticatie aangescherpt door middel van Strong Customer Authentication (SCA). "Dit houdt in dat online betalingen door twee van drie mogelijke authenticatie-elementen moeten worden beveiligd: iets dat u weet (bijvoorbeeld een wachtwoord of pincode), iets dat u hebt (zoals een smartphone of wearable), of iets dat u bent (zoals gezichtsherkenning of vingerafdruk)," aldus Reijkens.

"Door biometrische authenticatie wordt veiligheid vergroot, maar daarnaast wordt het gebruiksgemak significant verbeterd. Hiervoor is wel een verandering in gedrag nodig. Dit vormt ook een uitdaging voor de sector. De uitdaging zit er voor winkeliers én betaaltechnologiebedrijven in om oplossingen tegelijkertijd veilig én gebruiksvriendelijk voor consumenten te houden."

De belangrijkste partijen in de betaalsector ontwierpen daarom de EMV 3-D Secure (of EMV 3DS)-beveiliging. Deze beveiligingsstandaard ondersteunt nieuwe authenticatietechnologieën, zoals dynamische wachtwoorden en biometrische authenticatie. "Denk aan vingerafdruk-, gezichts-, iris- en spraakherkenning. Dit leidt tot meer gebruikersgemak, minder geweigerde kaarten en minder fraude. Klanten hoeven namelijk geen wachtwoorden meer te onthouden en hun betalingen worden minder fraudegevoelig."



2. Click To Pay betaalbutton: één uniforme checkout-oplossing voor webwinkels

Mastercard, Visa, American Express en Discover lanceren gezamenlijk een nieuwe betaalknop om het ecosysteem voor online betalingen verder te verbeteren. "De Click to Pay-betaalknop voorziet in één uniforme checkout-oplossing voor webwinkels. Via de button kan de consument in één keer aangeven hoe hij wil betalen, en waar de bestelling naartoe verzonden kan worden. Dit vereenvoudigt de checkout en verhoogt de conversie voor de (web)winkelier," stelt Reijkens. "De Click To Pay betaalbutton is een initiatief van EMVCo, het samenwerkingsverband van de verschillende creditcardmerken, wat ook achter de wereldwijd gestandaardiseerde betaalterminals zit. Click to Pay is in oktober 2019 geïntroduceerd in de VS en naar verwachting wordt de nieuwe standaard volgend jaar overal in de VS ingevoerd. Voor de uitrol in Europa is nog geen tijdpad, maar zoals meer betaaltrends die door EMVCo geïntroduceerd worden in de VS, zal Click to Pay op termijn ook in Nederland geïmplementeerd worden. Het is dus een belangrijke ontwikkeling om in de gaten te houden."



3. Consumenten omarmen nieuwe fysieke betaalmethodes

Het afgelopen jaar is het gebruik van wearables voor betalingen in Europa fors gestegen. Nederland is zelfs de absolute koploper als het gaat om betalingen met wearables in Europa. Ten opzichte van een jaar eerder is het aantal wearabletransacties maar liefst verachtvoudigd. "Consumenten hebben deze relatief nieuwe betaalmethode gemakkelijk en snel geïntegreerd in hun dagelijkse leven", stelt Reijkens. "Op dit moment is er al keuze uit 30 verschillende soorten wearables. Naar verwachting heeft de markt voor wearabletechnologie tegen 2020 wereldwijd een waarde van 30 miljard euro. Bovendien bieden betaalfuncties van wearables een snel en gemakkelijk betaalproces via contactloos betalen, dat daarmee bijdraagt aan een nieuwe customer experience op gebied van betalen." Daarnaast omarmt de consument mobiel betalen ook sinds dit jaar, zo blijkt uit cijfers van de Betaalvereniging dat 10% van de contactloze betalingen tegenwoordig met een device is.



4. Tokenization om fraude en securityrisico’s tegen te gaan

Wearables en mobiel betalen maken gebruik van tokenization, waarbij een plastic pasje is omgezet naar een digitaal token en in een wearable of telefoon geplaatst wordt. Deze heeft nu dezelfde functionaliteit als een contactloze betaalkaart. Bij deze technologie wordt het kaartnummer vervangen door een token, die versleuteld wordt opgeslagen in het apparaat waarmee betaald wordt. "Omdat er geen gevoelige data maar alleen tokens worden gedeeld, neemt de kans op fraude sterk af," vervolgt Reijkens. "Het risico bij een datalek is ook beperkt: elk token is beperkt houdbaar en alleen bruikbaar in een specifieke situatie. Tokenization wordt steeds verder uitgerold. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt in mobiel betalen apps van banken, in smartwatches en in andere wearables. Apple Pay, wat inmiddels door vier Nederlandse banken wordt ondersteund, is gebaseerd op het Mastercard Digital Enablement Services (MDES)-betalingsplatform. Dat maakt weer gebruik van tokenization-technologie."