 Nieuwe betaaltechnologieën onderwerp van gesprek op social media

Groeiende aandacht voor contactloos betalen en mobile wallets - Wilt u in een winkel snel een kop koffie kunnen pakken en weer verdergaan? U bent niet de enige. Meer dan ooit hebben mensen een digitale en mobiele levensstijl en ze verwachten dat hun betaalmogelijkheden meegaan met deze ‘always on’ mindset.



Dit blijkt uit gesprekken op social media in de jaarlijkse Mastercard Digital Payments Study.

Mobiele betalingen vertegenwoordigen meer dan een kwart (27 procent) van de totale social media conversaties over betalingen. Daarmee schieten de totale mentions over dit onderwerp met maar liefst twintig procent omhoog ten opzichte van vorig jaar. Het aantal mentions van mobile wallets is meer dan verdubbeld.

De zesde editie van de Mastercard Digital Payments Study, ontwikkeld in samenwerking met PRIME Research, is ontstaan op basis van een analyse van meer dan 3,3 miljoen conversaties in het afgelopen jaar op verschillende social media kanalen, zoals Twitter, Facebook, Instagram en Weibo.



On demand betalen

"On-demand wordt niet alleen verwacht van kabel- en contentproviders; het is ook realiteit voor hoe mensen dagelijks willen shoppen en betalen," aldus Rose Beaumont, senior vice president European communications and sales enablement bij Mastercard. "In het onderzoek zien we hoe snelle, gemakkelijke en veilige betaalmanieren omarmd worden in alle markten. En het geeft de blijvende interesse en vraag weer voor de komende jaren."



Interesse in nieuwe technologieën

Mensen staan steeds meer open voor nieuwere technologieën die impact op hun levensstijl hebben. In het afgelopen jaar zijn dergelijke mentions over nieuwe technologieën op social media met 30 procent gestegen. Bijna een vijfde van alle conversaties over mobiele betalingen is gefocust op contactloos betalen en mobile wallets. Naast deze primaire focusgebieden zijn consumenten geïnteresseerd in de impact van kunstmatige intelligentie, QR-betalingen en wearable betalingen op hun leven.

Een algemene trend laat zien dat mensen steeds positiever zijn over nieuwe technologieën. Vrijwel alle conversaties (95 procent) rond mobile wallets waren positief. Bijna een derde (30 procent) roemt snelheid, efficiëntie en eenvoud van de huidige producten.



Nieuwe technologieën en security

Onder de geanalyseerde conversaties hielden consumenten duidelijk een scherpe focus op de veiligheid van hun geld en data als fundamentele vereiste. Mensen herkennen de waarde van nieuwe technologieën om mobiel betalen goed te beveiligen.

Voor wat betreft nieuwe technologieën die bijdragen aan veilige betalingen tikte de term ‘biometrics’ een potentieel bereik van 111 miljoen aan, vooral gedreven door interesse in stembetalingen en vingerafdrukscanners. De term ‘tokenization’ – een essentiële manier om ieder type betaling te beschermen en te ondersteunen – werd gezien door in potentie elf miljoen mensen.

Groot nieuws over datalekken nam een vijfde van alle datagerelateerde conversaties in beslag. In dertien procent van deze gesprekken werd de potentie van digitale securitytechnologieën als blockchain, tokenization en biometrics genoemd.