 2020 wordt het jaar van gepersonaliseerd entertainment

Deze concurrentie, in combinatie met de ontwikkeling van nieuwe technologieën, werkt innovatie in de hand. Maar welke innovatieve ontwikkelingen kunnen we in 2020 dan verwachten? David Ingham, Digital Partner, Media & Entertainment bij Cognizant zet er drie op een rij.



1. Streamingdiensten bundelen hun krachten

Met een overvloed aan streamingdiensten, neemt ook de hoeveelheid nieuwe content significant toe. Vroeg of laat moeten mensen beslissen welke streamingdienst voor hen nu eigenlijk de beste optie is. De kans is groot dat de consument in 2020 meerdere diensten tegelijk gaat gebruiken, niet in de laatste plaats dankzij alle gratis proefversies en genereuze introductiekortingen. Echter, het is uiteindelijk aannemelijk dat niet alle abonnementen worden aangehouden. Bovendien heeft de consument amper tijd om alle content te bekijken. Er moet een keuze gemaakt worden.

Het zou dan ook logisch zijn als er een verschuiving plaatsvindt waarbij de diensten hun krachten gaan bundelen. Dit kan op veel verschillende manieren gebeuren; apps worden geïntegreerd met de settopboxen van traditionele kabelaanbieders. Of er worden apps geïntroduceerd waarin diensten zijn samengevoegd om zo streaming nog gebruiksvriendelijker te maken voor de kijker. Dit kan de deur openen naar een nieuwe manier van personaliseren die we nog niet eerder hebben gezien. Flexibiliteit en samenwerking zijn de enige weg vooruit voor entertainmentplatforms.



2. AI versnelt en verbetert het productieproces

De enorme hoeveelheden gebruikersdata die platforms zoals Netflix verzamelen, vormen de basis van hoe de dienst werkt. En de impact van die data wordt komend jaar alleen nog maar groter dankzij nieuwe technologie. In de entertainmentindustrie zien we twee manieren waarop AI kan worden ingezet. Allereerst is er het stroomlijnen en filteren van aanbevelingen. Sommige productiebedrijven en uitgeverijen willen alleen content uitbrengen die een bewezen en succesvol template volgt. Technologie kan worden gebruikt om dit proces te vereenvoudigen. In plaats van 100 scripts grondig te analyseren, wordt dit aantal teruggebracht naar tien die direct overeenkomen met de gewenste stijl en doelgroep. De juiste scripts worden in opdracht van de juiste studio’s uitgewerkt.

Ten tweede zorgt AI ervoor dat ook het productieproces soepeler verloopt. Voor de uitvoerende producent is het nu vaak lastig om volledig op de hoogte te blijven van de dagelijkse activiteiten van alle filmprojecten waarbij hij betrokken is. Met een AI-aangedreven dashboard, wordt het voor de producer eenvoudiger om het proces te volgen. Hierdoor worden eventuele afwijkingen eerder zichtbaar waardoor onvoorziene kosten voorkomen kunnen worden.



3. Deepfakes brengen personalisatie naar het volgende niveau

Een tijdlang betekende personalisatie vooral dat diensten ook werden aangeboden op andere devices (zoals de smartphone), of dat er kortere afleveringen en films werden geproduceerd. In 2020 gaan we een nieuwe fase in waarbij het mogelijk is om zelfs de inhoud te personaliseren. Netflix is bijvoorbeeld bezig met de mogelijkheid om content versneld af te spelen. Een film van twee uur wordt dan in één uur gecomprimeerd. Een ander voorbeeld is de interactieve aflevering van Black Mirror, Bandersnatch. In deze aflevering wordt televisiekijken en gamen dichter bij elkaar gebracht door kijkers zelf te laten kiezen voor een verhaallijn.

Deepfakes kunnen we zien als de volgende stap in personalisatie en dit wordt door sommige producenten al getest. Het ultieme doel: de kijker kan zelf zijn favoriete acteur, setting en verhaallijn kiezen voor een film of serie. Deepfake-technologie biedt het publiek de mogelijkheid om veel verschillende versies van dezelfde film of serie te bekijken. Op commercieel gebied betekent dit mogelijk dat er nieuwe financiële modellen ontstaan. De salarissen van acteurs en actrices worden, naast een basisbetaling voor beeldrechten, berekend op basis van hoeveel mensen hun versie van de serie of film bekijken. Dit wordt mogelijk een pay-per-view-competitie tussen sterren.

Het klinkt misschien vergezocht, maar het is dichterbij de realiteit dan u denkt; James Dean is ongeveer 60 jaar na zijn vroegtijdige dood gecast in een nieuw epos over Vietnam. Hoewel het leidde tot veel commotie in Hollywood en daarbuiten lijkt het de toekomst te zijn voor de entertainmentindustrie.