De vijftien mooiste voorbeelden van Augmented Reality, Virtual Reality en Mixed Reality AR, VR en MR laten de gebruiker iets zien wat er eigenlijk niet is - Augmented reality, virtual reality en mixed reality veroveren de wereld. Deze relatief jonge technologieën zijn de afgelopen jaren door de entertainment industrie omarmd, maar bieden ook veel kansen op zakelijk gebied.



We maken steeds meer gebruik van AR, VR en MR. Logisch, want met de meest simpele toepassingen kunnen veel tijd & moeite besparen. Maar ook op game gebied zijn de mogelijkheden zeer divers.

AR, VR en MR laten de gebruiker iets zien wat er eigenlijk niet is. Maar er zitten verschillen tussen de manier waarop dat gebeurt. Bij het opzetten van een virtual reailty bril wordt u van de werkelijkheid afgesloten. Door het opzetten van een VR-bril wordt u letterlijk ondergedompeld in een virtuele wereld. Augmented reality is een mix tussen digitale beelden die over de werkelijkheid heen worden gelegd waarbij een doorzichtige bril, smartphone of tablet wordt gebruikt. Mixed reality gaat net weer een stapje verder dan augmented reality. Bij mixed reality hebben de digitale beelden interactie met de objecten die u in de werkelijkheid ziet.

De ontwikkelingen op het gebied van augmented reality, virtual reality en mixed reality gaan verschrikkelijk snel. Er zijn diverse VR brillen, AR/MR headsets te koop en is veel content beschikbaar. Diverse toepassingen hebben al op grote schaal hun weg naar de consument en het bedrijfsleven gevonden. Deze vijftien voorbeelden geschreven door Urban Events over augmented reality, virtual reality en mixed reality laten zien wat er nu al mogelijk is.



1. The VOID

Gamen was nog nooit zo levensecht met The VOID. Mocht u de kans hebben ga dan hier naar toe! Het eerste virtual reality pretpark in de wereld, met tot nu toe 9 locaties in de USA en één in Dubai. Het wordt tijd dat The VOID naar Europa komt. Echt waar, want dit is de beste meeslepende VR ervaring die er tot op heden in de wereld is. Vol verrassingen en actie. Welcome to Hyper Reality! U loopt met verbluffende technologie door interactieve sets met real-time effecten. Altijd al een Ghostbuster willen zijn? Dit is uw kans!



2. ICAROS Motion VR simulators

ICAROS combineert virtual reality met beweging en diverse leuke games. Er zijn twee soorten Motion VR Simulators. 1. De ICAROS Pro en 2. De ICAROS R. Met ICAROS Pro kunt u vliegen of duiken in motion VR en de ICAROS R is een Motion VR Motor. In eerste instantie zijn deze apparaten voor fitnesscentra ontwikkeld, maar op beurzen en evenementen zijn het grote publiekstrekkers. Mocht u er één zien staan probeer het dan zeker eens uit, want de Motion VR Simulators van ICAROS bieden een unieke en indrukwekkende virtual reality beleving!



3. Virtual Reality in Audi showrooms

Audi heeft de primeur met Virtual Reality in de showroom. De Audi virtual reality experience begint met het online configureren van een Audi. Dat kan bij de Audi dealer, maar dat kunt u ook thuis doen met behulp van de configurator op de website van Audi. Als eenmaal de gewenste auto is geconfigureerd, dan ontvangt u een code. In de showroom kunt u dan vervolgens uw eigen samengestelde Audi in virtual reality bekijken. Loop een virtueel rondje om uw auto, neem plaats achter het stuur en neem een kijkje in het interieur van uw toekomstige auto.



4. De Augmented Reality bushalte

U kent het wel, een saaie reclame poster in een de bushalte. In 2014 verving Pepsi de wand van de bushalte door een groot beeldscherm. Aan de buitenkant werd een augmented reailty camera gemonteerd. Degenen die op de bus aan het wachten waren kregen de meest rare scenes over de werkelijkheid geprojecteerd. Een raket die inslaat of een tijger die aankomt rennen. De schrik zat er in ieder geval bij sommigen goed in! Pepsi creëerde met AR een virale marketingcampagne die het zeer goed deed op social media.



5. Virtual reality racen

Virtual reality racen is misschien wel de beste en de meest realistische en spectaculaire vr beleving die er is. Er zijn diverse virtual reality race games op de markt. Project Cars, Assetto Corsa en Dirt Rally zijn de meest gespeelde vr race games. U speelt deze game met een Oculus Rift gekoppeld aan een high-end game PC een race seat. Er zijn bedrijven die dit compleet op locatie voor u verzorgen. Bent u een Formule1 liefhebber? Sony Playstation heeft als enige partij in de wereld F1 rechten. Hiervoor heeft u wel een PSVR systeem nodig. Bij Assetto Corsa is het mogelijk om F1 bolides of circuits toe te voegen. VR in optima forma beleven? Ga dan virtual reality racen!



6. BMW Mini augmented reality glasses

Bij BMW Mini hebben ze gekeken hoe ze het rijden in de toekomst veiliger en praktischer kunnen maken met behulp van een augmented reality bril. Een augmented reality bril welke in staat is om een ​​nieuwe rijervaring te definiëren, waarbij het gezichtsveld van de bestuurder wordt aangevuld met lagen van digitale informatie. Van route informatie tot informatie over de omgeving. Het is zelfs mogelijk om door de portieren van uw Mini te kijken!



7. RoboRaid

Uw omgeving is de frontlinie tegen een dreigende invasie van buitenaardse wezens. Ga in mixed reality het gevecht aan tegen futuristische wezens! Ze komen overal vandaan: uit de muur, het plafond en uit de grond. Roboraid is een first person schietspel voor Microsoft Hololens. Roboraid geeft u als speler inzicht in de mogelijkheden van mixed reality, waarbij de game via de headset over uw omgeving wordt geprojecteerd. Om het spel te kunnen spelen heeft u wel een Hololens nodig.



8. Streem Pro support

Met de AR App Streem Pro kunt u als bedrijf specifieke zaken aangeven in het huis of de omgeving van een klant. De klant ontvangt van het bedrijf een uitnodiging voor een virtueel bezoek. U kijkt dus als bedrijf virtueel mee met de klant. Door middel van augmented reality ziet de klant instructies of aanwijzingen op de plek waar het om gaat. Bijvoorbeeld door iets aan te wijzen of te omcirkelen. Het is zelfs mogelijk als bedrijf om direct een offerte uit te brengen. Dus geen gedoe van het plannen van een huisbezoek.



9. Star Wars Jedi Challenges

In samenwerking met Disney heeft Lenovo de zeer leuke augmented reality game ontwikkeld. Star Wars Jedi Challenges bestaat uit een ar headset, lightsaber controller, een volgbaken en een smartphone met daarop de Star Jedi Challenges game app. Stap het Star Wars universum in en waan u een echte Jedi! Neem het op tegen de gevaarlijkste slechteriken van de dark side. Speel daarnaast het spel Holochess of test uw vaardigheden als militair strateeg.



10. Microsoft Hololens

Blijven innoveren en bedrijfsprocessen optimaliseren. Ga er maar aan staan. Bent u al bekend met de Microsoft Hololens en de mogelijkheden ervan? Om optimaal gebruik te maken van mixed reality is het nodig dat de juiste data ontsloten wordt aan de hand van de juiste software. De Hololens wordt nu al ingezet door maintenance bedrijven, voor 3D object herkenning, training, visualisatie en virtueel bouwen. De noodzakelijke bedrijfssoftware wordt in rap tempo klaargestoomd voor het nieuwe werken. Mixed Reality laat u efficiënter werken en laat zien dat u als bedrijf in mogelijkheden denkt.



11. IKEA Place

IKEA Place laat gebruikers hun woning, door middel van Augmented Reality, inrichten met virtuele meubels. U kunt in de IKEA Place App kiezen uit meer dan 3.000 virtuele meubelstukken. Met behulp van uw smartphone plaatst u het geselecteerde meubelstuk in uw woning. Met visual search bent u in staat om direct alternatieven vanuit het assortiment te bekijken. Voordat u naar de winkel gaat, kunt u zien of die bank leuk staat in uw woonkamer. Handig toch!



12. Disney’s Magic Bench

Disney heeft een magische bank ontwikkeld. Als u hierop gaat zitten dan krijgt u gezelschap van allerlei digitale karakters. Een pratende geit, een kikker, olifant of bijvoorbeeld een giraffe. Augmented Reality maakt het mogelijk. Volgens Disney zorgt een headset of een telefoon bij augemented reality voor een barrière. De Magic Bench lijkt op een bankje die voor een groot beeldscherm staat. Op het scherm ziet u uzelf in spiegelbeeld zitten. De virtuele karakter kan langslopen en op het bankje komen zitten. Als ze dan doen, dan voelt u dat ook.



13. Whiplash

Een van de grote publiekstrekkers is de virtual reality attractie Whiplash. Een realistische achtbaanervaring in combinatie met een vr bril. Wellicht bent u de Whiplash weleens in Nederland op een evenement tegengekomen. De Whiplash is een motion vr seat welke 360º driedimensionale bewegingen op twee assen in een beperkte ruimte kan genereren. Bij de Whiplash verdwijnt de grens tussen de werkelijkheid en de verbeelding. Super veel actie in combinatie met virtual reality!



14. Magic Leap

De Magic Leap lijkt op de Microsoft Hololens, maar is op de consumenten markt gericht. Microsoft zet met de Hololens in op de zakelijke gebruiker. Het blikveld van de Magic Leap is groter dan die van de Hololens. Hierdoor wordt de Mixed Reality beleving in tegenstelling tot die van de Hololens aanzienlijk vergroot. Tot op heden zijn er twee leuke Mixed Reality games voor de Magic Leap: Angry Birds en Space Invaders. Gaming in Mixed Reality, het is er nu eindelijk!



15. Mixed Reality voor het inmeten van trapliften

Uw levertijd als bedrijf met factor vier verlagen. Hoe doet u dat? Kijk eens hoe thyssenkrupp dit aanpakt. Adviseurs kunnen de trap van de klant al bij het eerste bezoek inmeten. De Hololens visualiseert de meetgegevens in een mixed reality omgeving, waarin de klant de traplift in zijn eigen woning geprojecteerd ziet. De inzet van HoloLens voor trapliften volgt op een andere technologische innovatie van thyssenkrupp, zoals MAX, de HoloLens technologie voor liftonderhoud. Hierdoor kunnen servicetechnici hun werk veiliger en efficiënter.

Doorsturen Reageer

Laatste nieuws Bedrijven onvoldoende bezorgd over talentschaarste Gepensioneerden zien uitkering in 2019 dalen De vijftien mooiste voorbeelden van Augmented Reality, Virtual Reality en Mixed Reality Gerelateerde nieuwsitems IoT-apparaten in thuisnetwerken nieuw doelwit voor cryptojacking-malware Kan IT de populariteit van Virtual Reality bijhouden? 'Gebrek ambitie remt VR/AR-markt' Merken zetten in 2020 in op virtual reality en chatbots Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN Naam: Emailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.