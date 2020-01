 Dit jaar nog geen advertenties op WhatsApp

Advertenties voelen als inbreuk op privacy voor drie op vier gebruikers - Facebook was van plan dit jaar advertenties mogelijk te maken op WhatsApp, maar zet dit plan in de ijskast. Een verstandige zet, zo blijkt uit onderzoek van Brandfirm. 58 procent van de Nederlanders zou, als er advertenties in de app komen, overwegen over te stappen naar een andere dienst.



Drie op de vier gebruikers geeft aan dat advertenties op WhatsApp aanvoelt als inbreuk op hun privacy. "Ik snap dat Facebook de plannen voor advertenties in de ijskast zet, zoals de Wall Street Journal ook bekend maakt," stelt Christiaan Pol, directeur bij Brandfirm.



Weinig animo voor advertenties op WhatsApp

Pol: "Facebook bevindt zich in een spagaat. Mochten er later daadwerkelijk advertenties te zien in het status-tabblad van WhatsApp, dan zijn er nog tal van alternatieven voor de dienst, zoals Telegram. Anderzijds: er zijn 1,5 miljard gebruikers van WhatsApp. Dat is een gigantisch commercieel potentieel, dat lastig is om onbenut te laten."

Ongeveer drie op de vier gebruikers vindt WhatsApp betrouwbaarder dan Facebook en Instagram, omdat er geen advertenties op te zien zijn. Uit het onderzoek van Brandfirm blijkt ook dat maar vijftien procent van de gebruikers iets zou kopen via WhatsApp als het aanbod aansluit op diens wens. Twee keer meer mannen (twintig procent) dan vrouwen (tien procent) staan hiervoor open.



Einde van privacy op ‘dark socials’?

In jargon worden media als WhatsApp (maar ook Snapchat) ‘dark socials’ genoemd. Het zijn platformen waar gebruikers met elkaar communiceren, zonder dat de buitenwereld ziet wat er precies besproken wordt. "We willen op die platforms liever niet dat er iemand meeleest als we onze geliefde, kind of beste vriend een bericht schrijven. Dark socials zijn zo populair, omdat ze de privacy van de gebruiker waarborgen."

Pol stelt dat de discussie over advertenties op WhatsApp hopelijk wel een nieuw bewustzijn markeert. "We delen continu onze data in ruil voor gratis diensten als Google en Facebook. 93 procent van de gebruikers wil dat WhatsApp gratis en advertentievrij blijft. Laten we accepteren dat dit soort digitale diensten nooit helemaal gratis kunnen zijn: we betalen ofwel met geld of met onze data."