 Zeven van de tien Nederlanders willen geld zien voor persoonlijke data

Brandfirm roept bedrijven op waarde van data in te zien - 70 procent van de Nederlanders zou door grote tech-bedrijven betaald willen worden voor het delen van persoonlijke data. Ook is er nog maar een kleine meerderheid blij mee om te betalen met data voor diensten als WhatsApp en Instagram, in plaats van met geld. Dat blijkt uit onderzoek van Brandfirm onder meer dan 1.000 Nederlanders.



Brandfirm ziet een gat in de markt: een platform waarbij gebruikers betaald worden voor hun data.



Kleine meerderheid wil gratis WhatsApp en Instagram

Christiaan Pol, directeur bij Brandfirm: "Met regelmaat doen we onderzoek naar de mening van het publiek over innovaties, zodat we op de hoogte blijven. We merken nu dat het debat over data kantelt. Tech-bedrijven groeien in een razend tempo, omdat ze de waarde van data van gebruikers ten gelde weten te maken. Niet alleen de overheid, maar ook de consument begint in te zien dat data een waarde vertegenwoordigt. Dit zou kunnen betekenen dat consumenten niet meer hun data gratis weggeven aan grote tech-bedrijven."

Met name ouderen willen graag met geld betalen voor diensten als WhatsApp en Instagram. Jongeren lijken daar minder voor te porren. Slechts een op de vier jongeren vindt het niet fijn om met data te betalen. Acht op de tien Nederlanders geeft daarbij aan hun data te zien als iets waardevols, dat ze goed moeten beschermen. Pol: "Ik denk dan ook dat er voor ondernemers een mooie kans ontstaat. Consumenten zien de waarde van hun data in, dus zou een platform dat consumenten beloont voor het delen van data kansrijk zijn. Hoe gaaf zou het zijn als zo'n platform uit Nederland komt?"



Ouderen maken zich meer zorgen over persoonlijke data

Jongeren lijken zich veel minder zorgen te maken over de manier waarop ze hun data beschermen. Ze vinden het zelfs vaker aanstellerij. Een op de zes jongeren (18-34 jaar) noemt het zorgen maken over het beschermen van je data aanstellerij. Daarentegen vindt slechts zes procent van de 55-plussers mensen die zich zorgen maken over hun data aanstellers.

Pol: "Misschien zijn jongeren cynischer geworden over de manier waarop er met hun data omgegaan wordt. Ook hoger-opgeleiden lijken minder betrokken te zijn bij hun online privacy en de bescherming van hun data. Wellicht dat deze groepen zichzelf overschatten en verwachten dat ze zelf nooit slachtoffer zullen worden van een hack of data-lek. Zonde, want iedereen zou zorgvuldig met zijn gegevens om moeten gaan."