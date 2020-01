 Posities in zorg overheersen in top tien snelst groeiende banen

Roep om zorgpersoneel steeds luider en klimaatbaan grootste stijger - In het afgelopen jaar is de vraag naar operatieassistenten, dermatologen, basisartsen en ambulancechauffeurs explosief toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van Indeed. Daarnaast zijn ook klimaatgerelateerde banen in opkomst. De vraag naar Leidinggevend monteur klimaattechniek nam het afgelopen jaar het hardst toe.



Voor het onderzoek heeft Indeed alle vacatures gemonitord tussen januari en oktober in 2018 en deze vergeleken met de vacatures in dezelfde periode in 2019. Van alle posities in de zorg is de vraag naar GZ-psychologen in de verslavingszorg het hardst gestegen (+258 procent). De vacature is in 2019 3,5 keer vaker voorgekomen dan in 2018. Opvallend is ook de grote sprong die de functie operatieassistent heeft doorgemaakt. Die functie is inmiddels ruim drie keer vaker aangeboden.

"In de afgelopen jaren is de druk op de zorg weer verder toegenomen met een aanhoudende vraag naar zorgpersoneel. Voor sommige functies is die vraag zelfs explosief,"aldus Sander Poos, Managing Director van Indeed Benelux. Dit terwijl de politiek de noodklok luidde over de toenemende zorgkosten. "Het lijkt erop dat we de komende jaren een verdere toename van vacatures in die sector kunnen verwachten."



Stikstofproblematiek levert banen op

De vacatures voor leidinggevend monteur klimaattechniek maakten in het jaar 2019 de grootste sprong van alle banen en kwam ten opzichte van 2018 maar liefst vijf keer vaker voor. "Gezien de algemene aanhoudende aandacht voor het klimaat, maar ook de actualiteit rond de stikstofcrisis, is het geen verrassing dat we op dat vlak ook meer banen zien. De vraag naar geschikte werknemers voor die functies groeit als kool," aldus Poos.

De vacature voor bijvoorbeeld projectleider klimaattechniek is 22 procent vaker verschenen en werkgevers waren 37 procent vaker op zoek naar toezichthouders op milieu.