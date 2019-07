 Angst voor baanverlies in financiële dienstverlening groeit met ruim 500 procent

Leidt digitalisering tot baanverlies? - De meerderheid van de CFO’s (56 procent) verwacht dat de digitale transformatie gaat zorgen voor veel minder banen binnen de financiële dienstverlening, zo blijkt uit de FinTech Barometer 2019 van Onguard.



Ook verwacht de CFO dat zijn eigen baan niet meer veilig is. 40 procent van hen is er namelijk van overtuigd dat zijn baan in de huidige vorm over tien jaar niet meer bestaat. Dit is een grote stijging ten opzichte van vorig jaar, toen was dit nog maar tien procent. Andere finance professionals zijn pessimistischer dan hun directeur. Driekwart van het financieel management (76 procent) verwacht dat de financiële banen over het algemeen gaan verdwijnen. Dit geldt ook voor hun eigen baan, want ruim de helft (56 procent) denkt dat zijn huidige baan over tien jaar niet meer bestaat. Dit is een stijging van maar liefst 509 procent ten opzichte van 2018.



Vaardigheden finance professional

Dat finance professionals verwachten dat hun baan op de tocht staat, heeft te maken met de snelle ontwikkeling van nieuwe technologieën. Huidige banen veranderen en de financiële wereld heeft behoefte aan andere vaardigheden. Zo verwacht 62 procent van de finance professionals dat zij het hardst moeten werken aan hun analytisch vermogen. Dit is de vaardigheid die zij verwachten op korte termijn in te moeten zetten voor bijvoorbeeld het interpreteren en analyseren van data als gevolg van de digitale transformatie. Vaardigheden die finance professionals minder belangrijk vinden op korte termijn zijn leiderschapskwaliteiten (34 procent), programmeren (34 procent) en servicegerichtheid (30 procent).

Bert van der Zwan, CEO bij Onguard: "Bij ieder nieuw tijdperk horen wijzigingen in werkzaamheden en dus ook in banen. Dit geldt eveneens in deze tijd van digitale transformatie. Bedrijven zijn al enige tijd bezig met het automatiseren van repeterende en administratieve taken en dat betekent dat er op de backoffice steeds minder werkzaamheden door mensenhanden gedaan worden. Dit soort banen staan dan ook als eerste op de lijst om te verdwijnen. Toch blijven mensen altijd nodig, maar niet voor de taken die foutloos en 24 uur per dag en zeven dagen per week door een robot gedaan kunnen worden. Dat banen op de tocht staan is dus heel logisch. Om als finance professional in deze wereld mee te kunnen blijven draaien, is verandering en werken aan de eigen vaardigheden een must."