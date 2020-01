 Hoe moet het uitvoerend-, midden- en topmanagement zich kleden?

Pas uw kledingstijl aan aan uw positie - Op het werk heersen er vaak ongeschreven kledingvoorschriften die niet altijd even eenvoudig te doorgronden zijn. Gelukkig zijn er een aantal basiseisen die door de Nederlandse bedrijven aan de kleding van managers worden gesteld. Dat geeft ook Cas van Bommel aan, werknemer bij van Bommel schoenmode.



Hij helpt managers bij het vinden van de juiste kleding, ook wanneer er geen formele dresscode heerst.



Afhankelijk van bedrijf tot bedrijf

"Een pasklaar antwoord is in principe niet mogelijk, want veel is afhankelijk van de functie of de werkomgeving. Ook afhankelijk van het type bedrijf of de sfeer die er heerst, kan de ideale kleding al eens afwijken. In sommige bedrijven is het zelfs voor de hogere managers not done om met een das te verschijnen, terwijl dat in andere bedrijven essentieel is voor iedereen die klantcontact heeft. Dergelijke uitzonderingen buiten beschouwing gelaten, is het toch mogelijk om een aantal richtlijnen mee te geven," geeft Van Bommel graag even aan.



Uitvoerend management en raakvlakken met kleding personeel

"Voor het uitvoerend management is het belangrijk dat hun kleding mooi de hiërarchische plaats claimt tussen het hoger management en het uitvoerend personeel of de teamleiders. Daarom dragen mannen een hemd en een blazer, maar geen das. Wanneer het dragen van een das alsnog vereist is, kiezen ze voor felgekleurde varianten. Daaronder een eenvoudige geklede broek en instappers en dat moet echt wel volstaan," geeft hij als voornaamste advies aan. Hij gaat vervolgens verder met een gelijkaardig advies voor vrouwelijke managers: "Voor vrouwen gelden min of meer dezelfde voorschriften. Ook zij kiezen voor een felgekleurd shirt met daarboven een net jasje en een geklede broek of een stijlvolle zakelijke rok. Patronen kunnen, maar ga dan eerder voor de veilige keuzes. Als schoenkeuze zijn gesloten hakken steeds een goed idee voor vrouwen. In tegenstelling tot het hoger management kunnen zij ook nog meer accessoires dragen, zoals een opvallende halsketting."



Middenmanagement als tussenweg naar volwaardige pakken

Van Bommel gaat verder en heeft het ook over de zakelijke kledingvoorschriften voor het middenmanagement: "Eenmaal we een hiërarchische trede hoger gaan, moet dat ook aan de kleding merkbaar zijn. Mannen kiezen hier voor een eerder traditioneel kostuum. Vooral donkerblauw staat hier erg goed. Daaronder dragen ze een net wit hemd en een das. De das mag gerust iets feller gekleurd zijn dan dat van het topmanagement, zonder daarin te overdrijven. Wat het schoeisel betreft zijn zwarte zakelijke schoenen een must. Voor vrouwen zijn er opnieuw gelijkaardige richtlijnen. Ook zij dragen een damespak dat vooral met felle kleuren mag spelen. Stijlvolle broekkousen en een witte top zonder diepe hals is eveneens noodzakelijk. Zwarte casual en gesloten hakken maken ten slotte die outfit af."



Enkel maar kostuums in de bestuurskamer

Volgens Van Bommel is het bij het hoger management allemaal net iets eenvoudiger omdat er hier minder ruimte is voor onderscheid: "Voor het topmanagement zijn kostuums zonder al te veel poespas echt wel de standaard. Hier is weinig diversiteit mogelijk en onlogisch is dat niet, want hier gaat het vooral om onderlinge relaties en samenwerken. Om aan te tonen dat het topmanagement geen hiërarchisch onderscheid maakt en dat het om volwaardige onderhandelingspartners gaat, kiezen deze managers dan ook gewoon voor een eenvoudig zakelijk kostuum uit twee of drie delen. Marineblauw en houtskoolgrijs zijn de kleuren die ze moeten hebben. Het hemd is dan weer wit en de das is zakelijk en bescheiden. Accessoires zoals horloges kunnen, maar dan enkel indien ze voldoende exclusief zijn. In de praktijk zijn het net deze accessoires die binnen de beau monde subtiel toch nog voor enige zichtbare hiërarchie zorgen. U wordt met andere woorden liever gezien met een Cartier dan met een uurwerk uit een prijsvechter. Voor het schoeisel kiest u voor zakelijke Derby- of Oxfordveterschoenen." Hetzelfde zien we ook bij de vrouwelijke outfits: "Een donker en klassiek pak met een witte gekraagde bloes en een rok, niet korter dan twee vingers boven de knie, is hier de regel. Ook zwarte panty’s en hakken zijn hier onmisbaar. Opvallende accessoires zijn uiteraard uit den boze, dat blijft toch vooral iets voor het uitvoerend management."