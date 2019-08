 Dekkingsgraad duikt onder kritieke grens

Dreiging van massale kortingen - De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is begin augustus gedaald van 102 procent naar 98 procent.



Extreme rentedaling en negatieve ontwikkelingen op de beurzen zetten de Nederlandse pensioenfondsen verder onder druk. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, is vooralsnog 106 procent. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon.

De beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, was eind juli 106 procent. Deze dekkingsgraad is hoger dan het wettelijk vereiste minimum van 104,3 procent, maar een aantal fondsen zit onder die grens. De beleidsdekkingsgraad zal de komende maanden nog verder teruglopen, omdat de hogere dekkingsgraden van de tweede helft van 2018 dan niet meer worden meegewogen voor dit gemiddelde. Met een actuele gemiddelde dekkingsgraad van 98 procent zal het gemiddelde ook teruglopen. Mogelijke kortingen aan het einde van 2019 en 2020 zijn daardoor niet van de baan. Sterker nog, met zowel een dalende rente als klappen op de beurzen worden kortingen een steeds meer realistisch scenario.



Rente gedaald, verplichtingen gestegen

Begin augustus is de rente fors verder gedaald met gemiddeld 20 basispunten voor de langere looptijden sinds vorige maand. De 30-jaars swaprente noteerde per einde dag 7 augustus 0,31 procent, terwijl deze eind juni nog 0,72 procent was. De Ultimate Forward Rate (UFR), waarmee pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige verplichtingen berekenen, dempte het effect van de dalende rente een klein beetje en is vooralsnog 2,2 procent. Door de rentedaling nam de waarde van de verplichtingen per saldo met ruim vier procent toe.



Vermogen pensioenfondsen gestegen

De sterke daling van de rente heeft een positief effect gehad op de portefeuille vastrentende waarden, met name de staatsobligaties en swaps zijn in waarde gestegen. De sterke daling van de rente hangt samen met een aantal factoren. Enerzijds de angst voor het opleven van het handelsconflict tussen China en Amerika na de uitlatingen van Trump en de reactie van China. Anderzijds de verslechterde economische groeiverwachtingen, de toenemende onzekerheid rond brexit en de uitlatingen van centrale banken (onder meer de ECB) die duiden op meer verruimend beleid. Zo hebben drie centrale banken in Azië vroegtijdig actie ondernomen door het verlagen van de officiële rentetarieven. De verwachtingen dat centrale banken markten zullen ondersteunen hebben er tot nog toe voor gezorgd dat de verliezen op de aandelenmarkten niet verder zijn opgelopen. Op aandelen ontwikkelde markten bedroeg het verlies tot begin augustus vier procent, op aandelen opkomende markten bedroeg het verlies 6,9 procent. Per saldo steeg de portefeuille met een krappe procent in waarde.



Mogelijke kortingen aan het einde van 2019 en 2020 worden, ondanks het pensioenakkoord, een steeds realistischer scenario voor steeds meer fondsen. Fondsen die al vijf jaar te maken hebben met onderdekking en aan het eind van dit jaar een dekkingsgraad lager dan 100 procent hebben, moeten de pensioenen korten om op 100 procent dekkingsgraad te komen. Daarnaast speelt nu ook het risico op onvoldoende herstelvermogen, dat volgend jaar al tot kortingen kan leiden. "Dit wordt door de nieuwe parameters van de Commissie Dijsselbloem en de huidige lage dekkingsgraden nu een reëel risico," zegt Frank Driessen, Chief Executive Officer van Aon Retirement & Investment. "Steeds meer fondsen komen hierdoor in de gevarenzone. De druk op de politiek zal komende maanden toenemen als deze situatie op de beurzen voortduurt."