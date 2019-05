Drie manieren om te beleggen voor uw pensioen Hoe belegt u uw geld het best voor later? - Wanneer u nog geen pensioen heeft opgebouwd, kan het verstandig zijn om vroegtijdig actie te ondernemen. Ook als u een mooie aanvulling wenst op uw pensioen om op oudere leeftijd comfortabeler te kunnen leven.



Want hoe eerder u hiermee begint, hoe langer u de tijd heeft om een mooi bedrag op te bouwen. Beleggen kan hierbij een optie zijn. Maar welke opties zijn er en welk bedrag kan het beste worden ingelegd? In dit artikel helpt Knab u op weg.



Verschillende soorten pensioen inkomsten

Laten we beginnen met een uitleg over hoe een pensioen precies is opgebouwd, om u een goed begrip te geven van de manieren waarop u kunt beleggen voor uw pensioen. De pensioeninkomsten bestaan namelijk uit drie verschillende pijlers: de AOW-uitkering, het werkgeverspensioen en het extra inkomen.



AOW-uitkering

Wanneer u de AOW-leeftijd bereikt (in 2019 is dat 66 jaar), ontvangt u van de overheid een AOW-uitkering. De hoogte hiervan is voor alleenstaanden 70 procent van het wettelijk netto minimumloon en voor gehuwden en samenwonenden elk 50 procent van het wettelijk netto minimumloon.



Werkgeverspensioen

Als u in loondienst werkt, is dit is het pensioeninkomen dat u opbouwt via uw werkgever. De hoogte van dit pensioen hangt van verschillende factoren af: de hoogte van uw inkomen, hoe lang u heeft gewerkt en welke pensioenregeling u heeft met uw werkgever. Niet iedere werkgever heeft overigens een pensioenregeling.



Extra inkomen dat u zelf regelt

Voor sommige mensen is de AOW-uitkering en het werkgeverspensioen niet genoeg om comfortabel van rond te komen. Dit wordt ook wel een pensioengat genoemd. Zelfstandig ondernemers doen er goed aan om te kijken naar de verschillende mogelijkheden om als zzp’er pensioen op te bouwen. Dit geldt ook mensen die via hun werkgever geen pensioen opbouwen. In dit geval moet u dit zelf doen, bijvoorbeeld door te beleggen.



Beleggen voor uw pensioen: drie opties uitgelegd

Beleggen wordt vaak gezien als iets ingewikkelds, niet weggelegd voor de ‘gewone’ man of vrouw. Toch begint pensioenbeleggen steeds populairder te worden. Mede doordat de spaarrentes op dit moment laag liggen, maar ook omdat er steeds meer laagdrempelige opties zijn voor de ‘gewone man’. Hieronder vindt u de belangrijkste drie opties.

Let op: beleggen is een populaire vorm van pensioenopbouw, maar houd rekening met de risico’s. Uw beleggingen kunnen namelijk meer, maar ook minder waard worden. In het ergste geval kunt u uw inleg volledig kwijtraken. Dit risico kunt u echter beperken door uw beleggingen zoveel mogelijk te spreiden en alleen te beleggen met geld dat u op korte termijn kunt missen.



1. Fiscaal voordelig beleggen

Fiscaal voordelig beleggen kan een fiscaal aantrekkelijke manier zijn om geld voor een langere tijd vast te zetten. Op deze manier bouwt u zelf een aanvullend pensioen op. De opties hiervoor zijn sinds medio 2017 flink uitgebreid.



Voordelen van fiscaal voordelig beleggen

Het grote voordeel van deze vorm van beleggen is - de naam zegt het al - het fiscale voordeel. U betaalt rendementsheffing, in tegenstelling tot bij regulier beleggen. Daarnaast kunt u de inleg aftrekken in box 1. Uw uitkering wordt echter ook belast in box 1, maar dit gaat vaak tegen een lager belastingtarief aangezien uw inkomen tegen die tijd meestal lager ligt. Bovendien gaat uw opgebouwde vermogen na uw overlijden naar nabestaanden. Dit is bijvoorbeeld bij een lijfrenteverzekering niet altijd het geval. Uiteraard moet er dan wel erfbelasting betaald worden.

Let op: van hoeveel fiscaal voordeel u precies kunt profiteren wanneer u fiscaal voordelig belegt, hangt af van uw individuele omstandigheden. Dit zou in de toekomst kunnen wijzigen.



Nadelen van fiscaal voordelig beleggen

Een nadeel van fiscaal voordelig beleggen is dat uw opgebouwde vermogen niet vrij beschikbaar is. Het bedrag staat namelijk vast tot de afgesproken einddatum en u mag het enkel als extra pensioeninkomen gebruiken. Let daarbij goed op de bijkomende kosten voor opname of uitkering, zoals beheerkosten, fondskosten en servicekosten.



2. Zelf beleggen voor uw pensioen

Wilt u liever te allen tijde bij uw geld kunnen? En wilt u het in de tussentijd ook eventueel kunnen gebruiken voor andere doeleinden? In dat geval is beleggen op een reguliere beleggingsrekening misschien een betere optie voor u.



Voordelen van zelf beleggen

Alhoewel beleggen voor uw pensioen natuurlijk bedoeld is voor de lange termijn, kunt u het bedrag op een (online) box 3 beleggingsrekening vrij opnemen. U kunt hierdoor altijd bij het geld als u het tussentijds nodig hebt. Daarnaast worden uitkeringen niet apart belast.



Nadelen van zelf beleggen

Als u zelf gaat beleggen, wordt het vermogen belast in box 3 in plaats van box 1. Daarnaast vraagt beleggen om een hoop kennis, ervaring en tijd. Wanneer u die kennis en tijd niet hebt, is zelf beleggen waarschijnlijk voor u niet de beste optie. Zeker als het om zoiets belangrijks gaat als het opbouwen van uw pensioen.



3. Laten beleggen door een fondsmanager

Beheerd beleggen, zoals dat ook wel wordt genoemd, kan interessant zijn als u weinig kennis of ervaring hebt met beleggen of niet genoeg tijd hebt om u erin te verdiepen. Uw geld wordt dan belegd door een professionele fondsmanager of vermogensbeheerder.



Voordelen van beheerd beleggen

Als u uw geld professioneel laat beleggen, profiteert u ten eerste van de kennis en ervaring van de fondsmanager of vermogensbeheerder. Zij weten precies hoe een goede afweging gemaakt kan worden tussen risico en rendement. Zo belegt een fondsbeheerder uw geld in overeenstemming met het beleggingsprofiel wat op basis van uw specifieke (financiële) situatie wordt vastgesteld. Ten tweede hoeft u niet zelf bezig te zijn met uw beleggingen. Dat scheelt qua tijd, maar ook qua gemoedsrust.



Nadelen van beheerd beleggen

Als u uw geld wilt laten beleggen betaalt u altijd beheerkosten. Hoeveel dat is, verschilt per vermogensbeheerder.

