Dit zijn de beste alcoholvrije bieren van 2020 Alcoholvrij bier is ongekend populair. - Veel mensen maken na al het december-geweld op het gebied van eten en drinken even pas op de plaats. Mede dankzij Dry January is er veel aandacht voor 0.0-bieren. Alcoholvrij bier is tegenwoordig een gezond en smaakvol alternatief. Maar welke alcoholvrije bieren zijn het meest? De bierkenners van Bierista helpen u uw keuze te bepalen.



Kruidenbuiltje

Hop is een belangrijk ingrediënt voor bier. Het is het kruidenbuiltje van de bierbrouwer, een echte smaakmaker. Dit zijn alcoholvrije bieren met frisse en fruitige hoptonen, die alcoholvrij bier verrassend pittig en smaakvol maken.

Bavaria 0.0 IPA is een India Pale Ale, een biersoort met extra veel hop. Het bier heeft een frisse hoppige bite met een ronde bitterheid en frisse fruitige tonen van overwegend citrusfruit. Bierista’s geven dit alcoholvrije bier gemiddeld een 7,4.

Bij vandeStreek in Utrecht hebben ze een zeer succesvol recept ontwikkeld voor een alcoholvrij bier. De Playground alcoholvrije IPA won vele nationale en internationale prijzen en maakt ongeveer de helft uit van al het bier dat bij vandeStreek bier wordt gebrouwen. Bierista’s loven vooral de frisse bitterheid van dit bier.

Bierbrouwer Jopen uit Haarlem maakt een hele range smaakvolle craftbieren. Jopen Mooie Nel is een enorme hit en werd al eens gekroond tot Beste Bier van Nederland. Jopen NON IPA is het alcoholvrije zusje van dit succesnummer. Verfijnde hoppige tonen met een frisse fruitige afdronk worden door de bierkenners hoog gewaardeerd.



Verfrissend en dorstlessend

In Nederland is Pils nog steeds veruit het meest gedronken bier. Er gaat ook weinig boven een verfrissend pilsje. De kwaliteit van de alcoholvrije Pilseners is sterk verbeterd. De alcoholvrije broeders en zusters zijn nauwelijks nog te onderscheiden van de alcoholhoudende bieren. Dit zijn hoog gewaardeerde alcoholvrije Pilseners.

Heineken is er in geslaagd een alcoholvrij bier te brouwen dat nauwelijks nog te onderscheiden is van een alcoholhoudend Pils. Dat is echt een prestatie van formaat, want een zuiver en smaakvol Pils brouwen is het lastigste wat er is voor een brouwer. Met bijna een 7 is dit een hoog gewaardeerd alcoholvrije Pilsener. Niet voor niets is Heineken 0.0 marktleider in ons land.

Hertog Jan was een van de laatste grote brouwers die met een alcoholvrij bier op de markt kwam. De grote schare Hertog Jan-fans weten de nieuwkomer Hertog Jan 0.0 op waarde te schatten. Ook de Bierista’s roemen dit bier voor vanwege de toegankelijkheid, de lichte mouttonen en de karaktervolle bittere afdronk.

In het noorden van Duitsland wordt Jever Fun gebrouwen. Een uiterst droge Pilsener met veel kruidige aroma’s. Dit is een alcoholvrij bier voor de ware fijnproevers. Met een 8,5 is dit bier door Bierista’s de hoogst gewaardeerde alcoholvrije Pilsener.



Meer moois zonder alcohol

Behalve verfrissende Pilsener en smaakvolle hoppige bieren zonder alcohol zijn er meer soorten verkrijgbaar. Denk bijvoorbeeld aan Witbieren, Weizens een zelfs abdijbieren.

Leffe 0.0 is het eerste alcoholvrije abdijbier ter wereld. Het bier is een alcoholvrije Blond en heeft net wat meer body dan een Pilsener. De smaak is vol en heeft die ronde, zachte zoetheid, waardoor de Belgische bieren zo geliefd zijn.

Nog een Belg, die met een 7,5 veel lovende kritieken krijgt van de Bierista’s is de Brugse Sportzot van Brouwerij De Halve Maan uit Brugge. Dit bier heeft alles wat je van een Belgische Blond mag verwachten. Alleen de alcohol ontbreekt, maar dat is nauwelijks te proeven.

Zo’n verfrissende Weizen in een groot glas met een royale schuimkraag doet je toch watertanden? Ook als alcoholvrije variant zijn er tal van Weizenbieren die kunnen bekoren, want ook Duitse bierbrouwers verstaan de kunst om te brouwen zonder alcohol. Wilt u echt genieten van zo’n heerlijke Weizen dan tippen Bierista’s Weihenstephaner Hefeweissbier Alkoholfrei . Een 7,7 geven zij voor deze dorstlesser pur sang.

Het terrasweer mag dan nog even op zich laten wachten; Bavaria 0.0 Wit smaakt altijd. Dit is een fris en fruitig Witbier op Belgische leest geschoeid, maar gebrouwen in het Brabantse Lieshout. Een alcoholvrije dorstlesser die altijd smaakt, zo vinden de Bierista’s die dit bier een dikke 7 waard vinden. Een ideale metgezel bij de lunch of na het sporten.



Minder calorieën

Alcoholvrij bier is ongekend populair. Afgelopen jaar steeg dit segment met maar liefst 32 procent. Inmiddels is meer dan vijf procent van al het bier dat in ons land gedronken wordt alcoholvrij. Behalve dat het bier geen alcohol bevat, heeft alcoholvrij bier vaak de helft minder calorieën dan alcoholhoudende bieren. Nog een goede reden om vaker te kiezen voor alcoholvrij.



