  Werkgever wil rol spelen bij ongezonde levensstijl medewerker

Investeren in welzijn vermindert verzuim - Wanneer een medewerker er een ongezonde levensstijl op na houdt, door overgewicht of bijvoorbeeld het gebruik van alcohol of sigaretten, ziet de werkgever voor zichzelf een rol weggelegd om de medewerker te stimuleren zichzelf een andere levensstijl aan te meten.



57 procent van de bestuurders geeft aan dat werken aan een gezonde levensstijl niet alleen de verantwoordelijkheid van de medewerker is, maar ook die van de werkgever. De verantwoordelijkheid vanuit de werkgever moet volgens ruim de helft van de bestuurders (55 procent) vooral gedragen worden door leidinggevenden. Dit blijkt uit het jaarlijkse HR Benchmarkonderzoek van Visma | Raet.



Liever geen bemoeienissen

Medewerkers zelf zien de verantwoordelijkheid vanuit de werkgever echter niet. Als het gaat om het gebruik van alcohol of roken, vindt 91 procent van de medewerkers dit volledig zijn eigen verantwoordelijkheid. Dit geldt ook voor overgewicht. De medewerker vindt zwaarlijvigheid een verantwoordelijkheid van zichzelf (86 procent) en heeft liever niet dat de werkgever zich hiermee bemoeit. Toch blijkt uit het onderzoek dat werkgevers de intentie hebben om de medewerkers op medisch gebied te ondersteunen. De helft van de werkgevers (52 procent) biedt de medewerkers namelijk proactief een preventief medisch onderzoek (PMO) aan om de gezondheid in de gaten te houden.



Verschil tussen bemoeienis en interesse

Peter Kuijt, Kennismanager Talent Management bij Visma | Raet: "Het is allereerst belangrijk om een scheiding te maken tussen bemoeienis en interesse. Werkgevers investeren veel om het welzijn op de werkvloer te stimuleren, denk bijvoorbeeld aan fruit op de werkvloer en zit-sta bureaus. Dit draagt bij aan de vermindering van het verzuim binnen organisaties. Interesse en meer aandacht voor vitaliteit op de werkvloer is niet verkeerd. De werkgever moet zich echter wel beseffen dat hij niet volledig verantwoordelijk is. Bemoeienis is niet gewenst, maar de werkgever kan met bepaalde tools de medewerker wel motiveren om iets aan zijn gezondheid te doen. Zo zijn er platformen beschikbaar die medewerkers stimuleren een gezonde levensstijl te creëren. Dit bevordert enerzijds de productiviteit van de medewerker en aan de andere kant gaat hij vitaler door het leven. Zo ontstaat voor zowel medewerker als werkgever een win-win situatie."