 'Expats moeten meer integreren in Nederlandse cultuur'

55 procent is blij met komst instellingen en bedrijven als gevolg van Brexit - Volgens 63 procent van de werkende Nederlanders moeten expats meer integreren in de Nederlandse cultuur. Daarbij vindt 30 procent dat werkgevers te snel expats inschakelen. Dit blijkt uit onderzoek van Holland Employment Experts, uitgevoerd door Panelwizard, onder 1070 mensen in loondienst.



Ruim de helft is blij met de komst van nieuwe bedrijven en instellingen als gevolg van de Brexit.

Bij zestigplussers is de overtuiging het sterkst dat expats meer moeten integreren in de Nederlandse cultuur. Maar liefst driekwart is die mening toegedaan tegenover 54 procent van de werknemers onder de dertig jaar. "Door de globalisering merk je dat jongere generaties eerder in aanraking komen met andere culturen en makkelijker verschillen accepteren," vertelt Wout-Jan Ykema, manager van Holland Employment Experts. "Onze ervaring is dat expats vaak echt graag willen integreren, ook al weten ze meestal dat ze hier niet de rest van hun leven blijven. Voor een succesvolle integratie is overigens ook een belangrijke rol weggelegd voor de werkgever. Een werkgever die zichtbaar begaan is met zijn medewerkers, legt al een belangrijke basis voor integratie."



Expats te snel ingezet

Vooral mannen (36 procent) vinden dat werkgevers te snel overgaan op het inschakelen van expats. Van de vrouwen vindt slechts 22 procent dit. Ykema: "In totaal wonen er in Nederland 57.000 expats. Zij werken met name op de Zuidas en bij grote technologiebedrijven, internationale instituten en ambassades. Hier zijn mannen nog steeds in de meerderheid, wat mogelijk dit verschil tussen de sekse verklaart. Het wordt echter tijd dat we expats als toevoeging gaan zien, in plaats van dreiging. We hebben te maken met personeelstekorten, dus de hulp is meer dan welkom."

Er zijn dan ook meer mannen (23 procent) dan vrouwen (vijftien procent) die verwachten dat het aantal expats binnen zijn of haar organisatie de komende jaren zal toenemen. Gemiddeld verwacht één op de vijf werkenden een toename. Niet geheel verrassend zijn het met name werknemers uit West-Nederland (22 procent) die dit verwachten. In Noord- en Oost-Nederland verwacht bijvoorbeeld slechts zestien procent een toename in het aantal expats.

"Opvallend dat het merendeel niet verwacht dat het aantal expats binnen hun organisatie gaat toenemen. Waarschijnlijk werken zij bij organisaties die nog makkelijk Nederlandse medewerkers kunnen vinden. Want dat er de komende jaren veel meer expats naar Nederland komen, staat wel vast. De Nederlandse economie heeft ze nodig, veel bedrijven staan erom te springen."



Brexit goed voor Nederland

Meer dan de helft (55 procent) van de werkende Nederlanders vindt dat het goed is voor Nederland dat door de Brexit verschillende instellingen en bedrijven naar ons land komen. Opvallend genoeg zijn het juist de mannen die dit een goede zaak vinden: 63 procent van hen staat achter de instroom van organisaties, tegenover 45 procent van de vrouwen. "Naast een instroom van buitenlands talent zorgen deze organisaties voor een toename in de werkgelegenheid. Dat is natuurlijk erg positief," aldus Ykema.