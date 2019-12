 Helft Nederlanders ziet op tegen functioneringsgesprek

Naderend gesprek bij kwart werkenden van negatieve invloed op productiviteit - Maar liefst 48 procent van de werkende Nederlanders ziet op tegen een aankomend functioneringsgesprek. Vrouwen (53 procent) hebben hier vaker last van dan mannen (42 procent). Dit blijkt uit onderzoek van Inhuren.com onder 1.253 Nederlanders in loondienst, uitgevoerd door Panelwizard. 23 procent van de ondervraagden zegt in de weken voor een evaluatiegesprek zelfs minder productief te zijn.



December is traditioneel de maand waarin veel werkenden hun eindejaarsgesprek hebben. Uit het onderzoek blijkt dat dit vooral voor hoogopgeleiden stressvolle dagen zijn. Zo ziet 52 procent van hen op tegen zijn of haar functionerings- of evaluatiegesprek. Bij 26 procent heeft dit zelfs negatieve gevolgen voor zijn of haar productiviteit in de periode voorafgaand aan het gesprek. "Het doel van functionerings- en evaluatiegesprekken zoals het eindejaarsgesprek is om werknemers (nog) beter hun werk te laten doen," zegt Wouter Meens van Inhuren.com. "Als werknemer is het belangrijk om het niet teveel als kritiek te beschouwen, maar juist als handvatten te zien om beter te worden. Ga dus echt met de terugkoppeling aan de slag, deze wordt namelijk gegeven om u beter te maken."



Extra motivatie

Ondanks dat de helft van de ondervraagden opziet tegen een evaluatie- of functioneringsgesprek, zegt vijftig procent na afloop ervan gemotiveerder te zijn dan daarvoor. Opvallend is hierbij het verschil tussen mannen (46 procent) en vrouwen (54 procent). Meens: "Het lijkt erop dat vrouwen over het algemeen vaker positieve effecten ervaren van een evaluatie- of functioneringsgesprek. Kijken we naar de verschillende leeftijdscategorieën dan steken jongeren tot dertig jaar er met kop en schouders bovenuit; 68 procent. Omdat zij nog veel moeten leren, kan het zo zijn dat ze meer openstaan voor feedback van anderen en hierdoor beoordelingen en evaluaties meer op waarde schatten." Uit het onderzoek blijkt dat twee op de drie jongeren graag vaker feedback zouden ontvangen over hun functioneren op het werk, tegenover slechts 55 procent van de rest van de ondervraagden.



Eenrichtingsverkeer

Een groot gedeelte van de respondenten zou niet alleen vaker-, maar ook graag betere feedback ontvangen. Zo stelt 54 procent van hen weleens verrast te zijn door verbeterpunten en op- en/of aanmerkingen die tijdens een functionerings- of evaluatiegesprek naar voren komen. Daarnaast ervaart maar liefst 36 procent van de werkenden het functioneringsgesprek als eenrichtingsverkeer, waarin zij alleen maar kunnen reageren. Meens: "Voor veel werknemers is het eindejaarsgesprek het enige moment waarop ze het over hun salaris kunnen hebben. Dan is het extra kwalijk en frustrerend wanneer u niets anders kunt doen dan reageren en uzelf verdedigen. U kunt dit voorkomen door voorafgaand aan het gesprek om een agenda of outline te vrage." Een groot gedeelte van de werkenden heeft echter het gevoel door de verkeerde persoon te worden beoordeeld. Zo stelt maar liefst 63 procent van hen dat collega’s elkaar beter kunnen beoordelen dan een leidinggevende.