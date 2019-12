 Welke drie trends bepalen in 2020 de gesprekken in boardrooms?

Wat er ook gebeurt: 2020 gaat zorgen voor flink wat denkwerk in de boardrooms - Technologie bepaalt in grote mate het succes van bedrijven. Namen als Uber, Amazon en Deliveroo veranderen in rap tempo de manier waarop we leven, winkelen en werken. Deze ontwikkeling maakt het voor bedrijven nog belangrijker om geavanceerde technologie in te zetten om concurrerend te blijven in de markt.



Marcel Vollmer, Chief Innovation Officer bij Celonis, deelt drie trends die in 2020 de gesprekken in de boardrooms bepalen.



1. De consument centraal

Consumenten kunnen tegenwoordig met slechts een paar muisklikken een maaltijd bestellen, taxiritje regelen of online winkelen, zonder ook maar één voet buiten hun eigen huis te zetten. Als gevolg hiervan verwachten klanten steeds vaker dat diensten net zo gebruiksvriendelijk zijn als Apple en net zo snel als Google, zodat ze deze snel en efficiënt in kunnen zetten in het dagelijks leven.

Deze ontwikkeling maakt het voor organisaties nog belangrijker om de klantreis goed in kaart te brengen en alle aspecten op elkaar af te stemmen. Voor veel organisaties betekent dit dat ze terug moeten gaan naar de tekentafel om klantgerichtheid centraal stellen in hun bedrijfsmodel. Omdat ‘digital native’ merken een datagedreven aanpak hanteren, tolereren klanten niet langer verouderde technologieën en omslachtige processen.



2. Disruptieve technologieën – een oplossing maar geen strategie

Wereldwijd omarmen organisaties in rap tempo Artificial Intelligence (AI). Volgens een rapport van PwC kan de potentiële bijdrage van AI aan de wereldeconomie in 2030 €14,2 biljoen bedragen. Bang om achter te blijven, ziet u dat organisaties vol inzetten op de technologierace onder de mantra: 'Uber uzelf voordat u gekodakt wordt'.

Met name de markt voor Internet of Things (IoT) en Industrial Internet of Things (IIoT) zal exponentieel groeien in 2020, aangezien praktijkvoorbeelden van deze technologieën verder toenemen in alle sectoren. Over het algemeen begint het bedrijfsleven deze technologieën pas sinds kort te benutten. Veel organisaties missen nog steeds de basiskennis om waarde te creëren uit disruptieve technologieën en hebben geen duidelijke strategieën voor het vinden van de data die AI vereist. Onderzoek van Celonis geeft aan dat 56 procent van de Nederlandse managers niet weet waar te beginnen bij het ontwikkelen van een transformatiestrategie. Dit is geen verrassing aangezien 82 procent van de managers toegeeft dat ze niet naar hun interne processen kijken om prioriteiten te stellen voordat ze beginnen aan een verandertraject. Om zo’n initiatief te laten slagen is het cruciaal dat onderliggende inefficiënties binnen processen worden onderzocht en organisaties alleen gaan automatiseren als de oorzaak is aangepakt.



3. De toekomstige werkplek

In 2020 werken mensen en robots steeds vaker zij aan zij samen op de werkplek. Deze samensmelting van mens en robot is al zichtbaar op de werkvloer. Dit is zeker niet nieuw: mensen werken al jarenlang samen met technologie via laptops en mobiele telefoons. Wat wel nieuw is, is de komst van de afstemming tussen mens en machine. Dit gaat hand in hand met geavanceerde robottechnologie, van 'slimme brillen' tot intelligente assistenten. Autonome machines zijn in staat om nog meer taken op zich te nemen, waardoor mensen zich kunnen concentreren op werk dat meerwaarde biedt.

Aan de andere kant moeten bedrijven hun werknemers voorbereiden op deze verschuiving, aangezien generatie Z binnenkort aan hun loopbaan begint. Zij hebben hun eigen specifieke eisen en verwachtingen, denk hierbij bijvoorbeeld aan moderne technologie. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 91 procent van generatie Z zijn baankeuze door tech-mogelijkheden laat beïnvloeden.



Met zoveel aankomende veranderingen, kan het moeilijk zijn om de enorme omvang van huidige technologische innovatie te begrijpen. Wat er ook gebeurt: 2020 gaat zorgen voor flink wat denkwerk in de boardrooms.