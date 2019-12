 De visuele trends voor 2020

Creatieven hebben meer moeite om relevant te blijven dan ooit tevoren - Merken en creatieven zijn steeds meer gefocust op het ontwikkelen van betrouwbare en oprechte content. Hiermee proberen zij te de stijgende verwachtingen en de behoefte aan transparantie van de huidige consument bij te houden. Deze voortdurende inhaalslag om de consument te begrijpen brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee.



Zo blijkt uit onderzoek van Adobe dat 78 procent van de creatieven meer moeite heeft om relevant te blijven dan ooit tevoren.

Adobe vroeg meer dan 1000 marketeers, creatieven en IT-professionals over de hele wereld naar hun grootste uitdagingen op het gebied van content. De resultaten laten onder andere zien dat:

61 procent van de gebruikers van stockcontent moeite heeft om assets te vinden die niet tot discussie leiden.

Het bedenken van eerste ontwerpideeën (6,4 uur), het zoeken naar de juiste stockcontent (5,0 uur) en het opnieuw toepassen van bewerkingen of het retoucheren van beeldmateriaal (4,7 uur) de top drie taken zijn waar ontwerpers de meeste tijd aan besteden.

78 procent van de creatieven graag willen dat interactieve ontwerptechnieken in het stockaanbod worden opgenomen, daarbij gaf nog eens 47 procent aan dat zij van mening zijn dat de aandacht van de consument wordt getrokken door bewegend beeld. Daarbij vertrouwt 74 procent van de creatieven op leveranciers van stockcontent om hun werk te doen.

87 procent van de creatieven het ermee eens is dat stockinhoud op dit moment een grotere diversiteit aan creatieve projecten biedt dan vijf jaar geleden. Trends in design en visuele communicatie

Naast het onderzoek naar de pijnpunten en ervaringen van gebruikers op het gebied van stockmateriaal deed Adobe ook onderzoek naar de trends voor 2020 op het gebied van design en visuele communicatie. Zo voorspellen zij dat:

Marketing gericht op oudere consumenten een transformatie zal doormaken. Merken – van financiële partijen tot reisaanbieders en de gezondheidszorg – zijn zich steeds meer bewust van het vitale belang van een authentieke vertegenwoordiging van de huidige actieve, gezonde en productieve vergrijzende bevolking.

Emotionele authenticiteit een steeds grotere rol gaat spelen in de communicatie van merken, politici en publieke figuren. Mensen zijn opener dan ooit en delen hun rauwe, eerlijke levenservaringen. Deze openheid en transparantie verwachten consumenten ook van anderen.

De persoonlijke touch zal steeds meer in handgetekende elementen terugkeren. Do-It-Yourself content biedt hier steeds meer mogelijkheden voor. Daarnaast verwacht Adobe dat semi surrealistisch design een vlucht neemt. Door nieuwe tools en technieken in te zetten kunnen creatieven fantasierijke, fantastische beelden tot leven brengen. Ontdek hier meer trends op het gebied van visuele communicatie, design en motion graphics.