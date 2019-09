 Nederland zakt uit top drie Digitaliserings Index

Nederland gezakt naar de vierde plek qua digitalisering - Denemarken heeft Nederland uit de top drie gedrukt op de wereldranglijst voor digitalisering. Nog steeds bevindt ons land zich op een knappe vierde plaats na grootmachten als de VS en Duitsland. Engeland completeert de top vijf.



Dat blijkt uit de onlangs verschenen Euler Hermes Digitalization Index (EDI). In totaal zijn 115 landen onderzocht.

De EDI-index meet de omstandigheden, voorzieningen en deskundigheid die landen bieden om digitale bedrijven te laten gedijen. Volgens het onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes staat de VS nog steeds ruimschoots aan kop. China heeft zich ook in de top tien gemeld.



Wake up call

Volgens Johan Geeroms, Hoofd Risk Underwriting Euler Hermes Nederland, is de stap terug van Nederland ogenschijnlijk onschuldig, toch is het volgens hem ook te zien als een wake up call. "Denemarken is vergelijkbaar met ons. Dat land stormt van plaats twaalf in 2017 nu de top drie binnen. Wat doen zij beter dan wij? Daar moeten we naar kijken; we mogen vooral niet tevreden zijn. De digitale economie is goed voor een steeds groter deel van de wereldeconomie (meer dan een vijfde van het mondiale bbp). Met het oog op de toekomst moeten we er alles aan doen onze toppositie vast te houden."

Volgens Geeroms scoort Denemarken onder meer hoog omdat de Deense overheid de digitalisering heel daadkrachtig aanpakt, nationaal en internationaal. "De overheid is daar echt een aanjager. Ze zien het als kans voor groei en voor een betere, brede maatschappelijke samenwerking."

Uit de cijfers van Euler Hermes blijkt dat de e-commerce voor detailhandel in de VS in een jaar tijd is gestegen met ruim dertien procent. Na de forse stijging in 2017 met zestien procent. In China steeg de online retail met + 29 procent, na 39,3 procent in 2017.



Koude tech-oorlog

Dat China de top tien binnenkomt van de EDI-index is dan ook niet verassend. "Wat me zorgen baart is dat er dadelijk twee grote landen zijn die op digitaal gebied almachtig zijn en ook nog eens tegenover elkaar staan. Naast de handelsoorlog is er feitelijk ook een digitale tech-oorlog gaande tussen beide grootmachten. Een handelsvete met tariefverhogingen is nog te schikken en terug te draaien. Maar een technische koude oorlog binnen het mondiale digitaliseringsproces heeft diepe structurele gevolgen." Geeroms wijst op Amerikaanse overheden die sinds 13 augustus geen zaken meer mogen doen met de Chinese bedrijven Huawei, ZTE en de minder bekende Hikvision, Hytera en Dahua.

Het signaal voor de Chinezen is duidelijk. Nieuwe afzetmarkten vinden en zo snel mogelijk de meest vooraanstaande technologische sector ter wereld ontwikkelen. Technologisch overwicht is zeker ook een onderdeel van de nieuwe zijderoute. Als het lukt de Amerikanen op digitaal gebied te overklassen, dan kan het land in de toekomst de dienst uitmaken in de wereld."