Van loondienst naar zzp bij dezelfde werkgever Maak goede afspraken als u als zzp'er voor uw werkgever aan de slag gaat - U werkt in loondienst en wilt aan de slag als zzp’er. Uw huidige werkgever vindt het ook een goed idee, maar hij of zij wil u eigenlijk ook niet kwijt. Dus waarom doet u uw eerste klus niet meteen bij uw oude werkgever? Het lijkt een logische stap, maar van loondienst naar zzp bij dezelfde werkgever, mag dat eigenlijk wel?



In dit artikel geeft Knab antwoord op deze vraag.



Van loondienst naar zzp bij dezelfde werkgever: schijnzelfstandigheid?

Wanneer u als zelfstandige voor uw oude werkgever aan het werk gaat, kan er sprake zijn van schijnzelfstandigheid. Kort gezegd betekent schijnzelfstandigheid dat uw arbeidsrelatie als zzp’er met uw opdrachtgever veel lijkt op die van een werknemer en een werkgever. Kortom, alsof u in loondienst werkt. Om dit te voorkomen, zult u daarom rekening moeten houden met een aantal voorwaarden.



Wet DBA opgeschort

In de wet DBA staat beschreven wanneer er sprake is van schijnzelfstandigheid. Deze wet is 2016 van kracht gegaan en introduceerde onder andere de ‘modelovereenkomst’. Maar door veel onduidelijkheden en verwarring bij zowel zzp’ers als opdrachtgevers, wordt er momenteel niet op deze wet gehandhaafd. Wanneer er opzettelijk misbruik wordt gemaakt van schijnzelfstandigheid, kunnen er nog wel boetes worden uitgedeeld.



Opdrachtgeversverklaring vanaf 2021

De verwachting is dat er per 1 januari 2021 een alternatief komt voor de wet DBA: de opdrachtgeversverklaring. Met een webmodule kunnen opdrachtgevers en zzp’ers op basis van een aantal vragen duidelijkheid krijgen over de arbeidsrelatie en of er dus wel of geen sprake is van loondienst.



Gevolgen voor zzp’ers die bij hun oude werkgever aan de slag gaan

Concrete nieuwe wetgeving laat dus nog even op zich wachten, maar dat betekent niet dat je geen verantwoordelijkheid hebt om goed te onderzoeken of je volgens de regels werkt.



Voortzetting van het dienstverband

Wanneer u bij uw oude werkgever uit dienst gaat om vervolgens meteen weer voor dezelfde werkgever als zzp’er aan de slag te gaan, is de Belastingdienst kritisch. Het kan namelijk voordelig zijn voor werkgevers om een werknemer te ontslaan en vervolgens weer in te huren als zzp’er. De werknemer heeft dan geen recht meer op ontslagvergoeding, doorbetaling bij ziekte of minimumloon, terwijl de werkgever minder geld kwijt is aan diezelfde werknemer.

De Belastingdienst kan dan oordelen dat de werknemer nooit uit dienst is gegaan en er sprake is van voortzetting van het dienstverband. Wanneer hierop wordt gecontroleerd kunnen er boetes en naheffingen worden uitgedeeld. Geen prettige situatie dus.



Bent u ondernemer voor de Belastingdienst?

U hebt uzelf ingeschreven bij de KVK en u bent aan de slag gegaan. Dan bent u toch een ondernemer? Voor de Belastingdienst is dat niet genoeg. Zij moeten u ook als ondernemer zien aan de hand van een aantal criteria. Knab licht een aantal hieronder toe, maar houd er rekening mee dat de Belastingdienst elk geval individueel beoordeelt.



1. Opdrachtgevers

Als uw oude werkgever uw enige opdrachtgever is, dan bent u al gauw geen ondernemer voor de Belastingdienst. Zeker als uw werkzaamheden hetzelfde zijn, wordt dat al snel gezien als een voortzetting van het dienstverband. Zorg er dus voor dat uw oude werkgever niet uw enige opdrachtgever is. Het is verstandig om, afhankelijk van de branche waarin u werkt, ongeveer drie verschillende opdrachtgevers per jaar te hebben.



2. Omzet en uren

Wanneer u fulltime voor uw oude werkgever werkt en nog twee kleine klussen ernaast hebt, is dat echter niet genoeg om de Belastingdienst te overtuigen. Zorg ervoor dat het aandeel bij uw oude werkgever niet meer dan 70 procent van zowel uw uren als uw omzet bedraagt.



3. Werkt u zelfstandig?

Als zzp’er bent u zelfstandig aan het werk en hoeft u dus niet de regels van een werkgever op te volgen. Zo kunt u zelf kiezen hoeveel uur u werkt, wanneer u met vakantie gaat en waar en hoe u werkt. Sommige werkzaamheden vereisen nu eenmaal dat u op een vaste werkplek moet werken. Maar als uw opdrachtgever eist dat u elke dag om 9.00 uur op kantoor bent, rekening moet houden met uw vakantiedagen of per se de laptop van het bedrijf moet gebruiken, dan zal de Belastingdienst vraagtekens zetten bij hoe zelfstandig u bent.



4. Werkzaamheden

Ook de aard van de werkzaamheden is van belang bij de beoordeling van schijnzelfstandigheid. Gaat u precies dezelfde werkzaamheden verrichten als toen u in loondienst was? Dan kan dat ook van invloed zijn op de beoordeling of u wel of niet zelfstandig werkt. Zorg dat u goed op papier hebt staan welke werkzaamheden u precies als zzp’er uitvoert en dat deze niet één-op-één overeenkomen met wat u in loondienst deed.



Maak goede afspraken

Nu u wat meer weet over de voorwaarden en regels wanneer u als zzp’er voor uw oude werkgever aan de slag gaat, is het aan uzelf om ervoor te zorgen dat u goede afspraken maakt met uw oude werkgever. Stel een modelovereenkomst op volgens de wet DBA, zodat u zeker weet dat u niet voor verrassingen komt te staan.

Doorsturen Reageer

Laatste nieuws Een op de drie werknemers niet op de hoogte van AVG-beleid Van loondienst naar zzp bij dezelfde werkgever Cybersecurity in 2020: vier voorspellingen Gerelateerde nieuwsitems Een op zeven werkenden: ‘Minder werkplezier door baas’ Bedrijfsleven wil flexibiliseren, werkend Nederland wil niet mee Werknemer snakt naar zelfstandigheid Nederland telt relatief veel ondernemende werknemers Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN Naam: Emailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.