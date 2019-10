 Een op zeven werkenden: ‘Minder werkplezier door baas’

Ook productiviteit negatief beïnvloed door leidinggevende - Maar liefst dertien procent van de werkende Nederlanders zegt dat zijn of haar baas van negatieve invloed is op hun werkplezier. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.014 Nederlanders in loondienst, uitgevoerd door Panelwizard.



Een op de tien ondervraagden geeft aan dat ze door toedoen van hun baas, minder productief zijn.

Opvallend genoeg zijn leidinggevenden vooral van slechte invloed op werknemers tussen de dertig en veertig jaar. Zo stelt twaalf procent vanwege de baas minder gedaan te krijgen en gaat zestien procent door hun baas met minder plezier naar het werk. "Ik vind het enorm belangrijk dat mijn medewerkers naar volle tevredenheid hun werk kunnen doen," zegt Vince Franke van Acties.nl. "Ik zou er niet aan moeten denken dat ik iemands anders werkplezier verstoor, laat staan dat ik diegene van het werk houd. Een goede baas zorgt ervoor dat werknemers excelleren in plaats van dat zij minder presteren."



Mannenliefde

Ondanks de slechte invloed van leidinggevenden, zegt bijna een kwart van de ondervraagden goede vrienden met de baas te zijn. Opvallend genoeg zijn mannen (28 procent) veel vaker dan vrouwen goed bevriend met hun baas (slechts negentien procent). Wanneer het om collega’s gaat, zijn de rollen echter omgedraaid. Zo zegt 63 van de vrouwen goede vrienden te zijn met één of meerdere collega’s, tegenover slechts 58 procent van de mannen. Franke: "Het kan ontzettend waardevol zijn om te investeren in de relatie met uw baas. Wanneer u er samen een leuke band op nahoudt, is de kans groot dat u stiekem toch iets opvangt waar u ooit uw voordeel mee kunt doen. En wie weet; misschien heeft het ook nog indirect effect op het beoordelingsgesprek aan het einde van het jaar."



Uitje of borrel?

Een bedrijfsuitje of -borrel is een uitgelezen moment om de band met je collega’s en leidinggevende(n) aan te halen. Helaas beschouwt een aanzienlijk percentage van de ondervraagden dit soort initiatieven echter als een verplichting. Opvallend is hierbij het grote verschil tussen mannen en vrouwen. Zo zegt maar liefst 32 procent van de vrouwen bedrijfsuitjes als een verplichting te zien. Onder mannen bedraagt dit slechts 27 procent. Ook bij de vrijdagmiddagborrel komt dit verschil naar voren. Zo beschouwt maar liefst een op de vijf vrouwen de vrijmibo als een verplichting, tegenover een kleine veertien procent van de mannen. Franke: "Ik vind het onbegrijpelijk dat zo’n groot gedeelte de vrijdagmiddagborrel als een last beschouwt. Toegegeven: bij ons is het ook niet altijd ruim partij, maar we sluiten wel even gezellig de week af. Wanneer u dat al als een moetje ziet, moet u misschien maar gewoon voor uzelf beginnen."