 Versleutelen van WAN-verbinding gebeurt te vaak niet

Met name in zorg en onderwijs opvallende cijfers - Uit onderzoek van Telindus en Ciena onder bijna 300 IT-beslissers blijkt dat men vertrouwen heeft in de beveiliging van hun WAN-verbindingen. Met een 7,5 gemiddeld is dit een opvallend cijfer, aangezien vijftien procent van de respondenten eerlijk toegeeft dat zij hun WAN-verbindingen niet versleutelen.



Vooral in het onderwijs (27 procent) en de zorg (24 procent) blijkt dat IT-beslissers de WAN-verbindingen niet versleuteld hebben. Dit maakt hen uitermate kwetsbaar voor cybercrime.



Connectivity moet veilig zijn

Dat er toch vertrouwen is in de beveiliging van de WAN-verbindingen kan komen doordat meer dan een kwart (27 procent) denkt dat hun serviceprovider de WAN-verbindingen heeft versleuteld. Organisaties mogen hier niet voetstoots vanuit gaan. De securitymaatregelen van managed verbindingen en gehuurde glasvezels zijn niet standaard op het juiste niveau. Wanneer primaire applicaties in een cloud of datacenter draaien, moet een organisatie vergewissen dat connectivity veilig is.



Cloudstrategie is een must

Joris Leupen, Managing Director van Telindus Nederland: "Een succesvolle cloudstrategie valt of staat met de juiste kennis over veilige verbindingen. De praktijk leert dat het voor organisaties lastig is alle nieuwe ontwikkelingen op dit gebied bij te houden. Daarom is het van groot belang dat organisaties niet té gehaast keuzes maken en zorgen voor veilige verbindingen. Werk samen met een strategisch partner zodat u de steeds complexere technologieën enerzijds en de security en governance aspecten van de cloud anderzijds kunt managen. Deze partner dient expert te zijn op het gebied van cloud, security en netwerkinfrastructuur, om het juiste advies te kunnen geven. Op deze manier kan u met een gerust hart een cloud first-beleid hanteren."

Craig McMillan, EMEA Systems Engineering Director van Ciena: "Deze cijfers illustreren dat IT-beslissers stappen kunnen zetten om op alle facetten van de digitale transformatie te excelleren. De business is veeleisend en verwacht bandbreedte, snelheid en security van de IT-afdeling. IT wil dit faciliteren, zonder dat zij de teugels voor informatiebeveiliging en privacybescherming laten vieren. Dan is het zaak om werk te maken van optimalisatie van het WAN in het bijzonder en van connectivity in het algemeen. Het is belangrijk dat hier meer inzicht in komt."