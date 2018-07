 Veertien procent meest bezochte .nl-websites nog geen veilige verbinding

Is uw website veilig? - Vanaf eind juli 2018 moeten websites bereikbaar zijn met een beveiligde verbinding om in Google Chrome als ‘veilig’ te worden gewaarmerkt.



Veel websites zijn inmiddels al voorzien van HTTPS in de webadresbalk, maar uit onderzoek van Cybersprint blijkt dat veertien procent van de meest bezochte .nl-websites nog steeds geen beveiligde verbinding heeft. Dit is te herkennen aan HTTP in de webadresbalk in plaats van HTTPS. Voor zowel een bedrijf als de klanten kan dit belangrijke gevolgen hebben.



Onveilige websites

Google Chrome kwalificeert alle websites die niet via HTTPS worden aangeboden als onveilig. Dit wordt duidelijk door de ‘i’ links naast het websiteadres met als melding ’de verbinding met deze site is niet beveiligd’, in plaats van het groene slotje. Voor websites heeft het ontbreken van HTTPS serieuze impact op de online reputatie en ranking, naast mogelijk negatieve invloed op de online verkopen voor webshops. Klanten zullen minder snel vertrouwelijke gegevens invoeren. Google Chrome is één van de veelgebruikte webbrowsers en zet hiermee voorbeeld voor andere zoals Internet Explorer, Firefox, Safari en Opera. Op 23 juli, met de update naar Chrome 68, worden deze websites als ‘niet veilig’ gemarkeerd in de adresbalk. Eerst nog gewoon in het grijs, maar vanaf Chrome 70 in oktober in opvallende rode letters.



Geen HTTPS

HTTPS staat voor ‘Hypertext Transfer Protocol Secure’. Bij een website met HTTPS is de verbinding tussen de browser en de website beveiligd met SSL-encryptie, dit is nu te herkennen aan het groene slot in de adresbalk van de browser. Hiermee zijn de gegevens, welke uitgewisseld worden tussen bezoekers en een website, versleuteld en niet leesbaar voor hackers en cybercriminelen. Begin 2017 was van de zakelijke .nl-websites slechts vijftien procent uitgerust met HTTPS (bron: gecombineerd onderzoek SIDN en MKB). Helaas blijkt uit een steekproef die deze week is uitgevoerd dat veel websites nog steeds niet op orde zijn. In de categorie van een miljoen meest bezochte .nl-websites (bron: Alexa) is gemiddeld veertien procent van de 100.000 meest bezochte websites nog steeds niet beveiligd met SSL-encryptie. Van de minder bezochte websites loopt dit percentage zelfs op richting 34 procent.



Nep websites met groen slot

Het gebruik van HTTPS is geen garantie dat de website écht is. Het groene slot in de adresbalk van de browser is alleen garantie over de versleuteling van de verbinding tussen de browser en de website. Helaas is er een toename te zien van het aantal nepwebsites die een groen slot in de adresbalk tonen, waaronder phishing websites. Dit is regelmatig aangetoond met diverse onderzoeken, waarvan het meest recent door de NOS en TNO. Een SSL-certificaat, welke nodig is om dit groene slotje te creeren, is tegenwoordig gemakkelijk en gratis te verkrijgen en cybercriminelen kennen deze weg ook.



Online beveiliging

Het versleutelen van de verbinding tussen de browser en website is weer een nieuwe stap om het internet veiliger te maken.

"Met de toenemende digitalisering neemt de online aanwezigheid van bedrijven toe en helaas ook de digitale dreigingen. Organisaties besteden gelukkig steeds meer aandacht aan de bescherming van hun online omgeving, waaronder hun websites. Dit is essentieel om de bedrijfsreputatie en het vertrouwen van klanten te behouden," aldus Pieter Jansen, CEO en oprichter van cyber security bedrijf Cybersprint. Cybersprint’s Digital Risk Monitoring platform herkent direct alle actieve HTTP websites voor bedrijven en geeft advies dit te veranderen. Ook helpen zij organisaties bij de bescherming van hun online omgeving tegen cyber risico’s als phishing, hacking en datalekken.