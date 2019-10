 Vijftien procent van de IT-beslissers vindt eigen cloudverbindingen onvoldoende beveiligd

Achttien procent durft hand niet in het vuur te steken wat betreft beveiliging - Slechts twee derde van de IT-beslissers is van mening dat hun cloudverbindingen optimaal of voldoende zijn beveiligd (66 procent). Een verontrustend aantal, blijkt uit onderzoek van Telindus onder 294 IT-beslissers.



Vijftien procent geeft aan niet voldoende beveiligd te zijn en nog eens achttien procent durft er hun hand niet voor in het vuur te steken dat zij beschikken over veilige verbindingen. Ondanks dat cloudomgevingen veilig zijn ingericht door de verschillende aanbieders, is het beveiligen van de data, de applicaties en het operating systeem die door de gebruikers zelf in de cloud geplaatst worden een eigen verantwoordelijkheid. Daarom is het aanhaken van een strategisch partner voor deze complexe materie essentieel. Na het beveiligen van de cloud zien de IT-beslissers de data-uitwisseling tussen applicaties (36 procent), de beschikbaarheid van de dienst (27 procent) en het beheersen van de kosten (25 procent) als grootste IT-uitdagingen.



Cloudgebruik neemt toe

De komende jaren zal de marktomvang en het gebruik van de cloudservices industrie bijna drie keer zo groot zijn, voorspelt Gartner. Uit het onderzoek van Telindus blijkt dat in de sectoren handel en onderwijs op dit moment cloudgebruik het populairst is (88 procent). Van de respondenten uit de sector overheid geeft 69 procent aan clouddiensten te gebruiken. Zorg en finance blijven duidelijk achter; nog niet de helft van de ondervraagde IT-beslissers geeft aan clouddiensten af te nemen (49 procent). Hier speelt hoogstwaarschijnlijk de angst om privacygevoelige data buiten de deur te hosten een belangrijke rol, gezien de strenge Europese regelgeving waaraan organisaties zich moeten conformeren.



Strategisch partner bij cloudvraagstukken

Joris Leupen, Managing Director bij Telindus: "De cloud is een containerbegrip geworden, wat geen recht doet aan de veelzijdigheid van de verschillende toepassingen en verschijningsvormen van de technologie. Het is belangrijk dat de IT-afdeling tijdig erkent dat cloudtechnologie de business vooruit kan helpen, maar alleen als er ook sprake is van de juiste inzichten. Net zoals de IT-omgeving zelf, wordt het beveiligen ervan immers steeds complexer."