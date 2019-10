 Invoering sleepwet zorgt voor toename VPN-gebruik

Duidelijke stijging VPN-gebruik sinds invoering sleepwet - Steeds meer consumenten lijken zich bewust van hun online privacy en de risico’s die ze daarbij lopen. Ze maken tijdens het internetten namelijk steeds vaker gebruik van een VPN-verbinding. Dit en meer blijkt uit onderzoek van VPNGids.nl.



Verschillende VPN-providers merken in Nederland een sterke toename in Virtual Private Networks voor thuisgebruik. Zo zag provider ExpressVPN een stijging van 350 procent van het aantal Nederlandse bezoekers, en verdubbelde het aantal Nederlandse NordVPN-gebruikers in 2018 ten opzichte van het jaar ervoor.

De toename in VPN-gebruik valt tegelijk met de invoering van de ‘sleepwet’, de enigszins controversiële surveillance-wetgeving die in 2018 werd ingevoerd. Door enkele wetswijzigingen kwam de privacy van burgers meer onder de aandacht, wat leidde tot toegenomen bewustwording op het gebied van online privacy en de daarbij behorende risico’s.



VPN vooral gebruikt voor anoniem browsen

Eén op de acht internetgebruikers schakelt een VPN vooral in om anoniem te kunnen browsen, zo blijkt uit een enquête door VPNGids.nl. Door de VPN blijven browsegegevens uit handen van geheime diensten of kwaadwillenden. Vooral jongere generaties geven aan wel eens een VPN te hebben gebruikt of deze nog steeds frequent te gebruiken.

David Janssen van VPNGids.nl merkt op dat er duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen zijn: "Drie keer zoveel mannen als vrouwen schakelen een VPN-verbinding in om de internetverbinding te beveiligen tegen criminelen. Vrouwen gebruiken een VPN daarentegen relatief vaak voor het unblocken van websites, apps of social media in het buitenland. Een VPN is naast een tool voor online veiligheid en privacy, namelijk ook een manier om vrijer en zonder restricties gebruik te maken van het internet."