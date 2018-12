Nederlander bereid persoonlijke data te delen als duidelijk is wat hij er voor krijgt

Hoe staat de consument tegenover privacy en persoonsgegevens? - Deze week deelt DDMA de tweede reeks aan uitkomsten van de Privacy Monitor 2018. In Nederland is 53 procent over het algemeen tevreden met de hoeveelheid informatie die zij aan organisaties geven.



40 procent is bereid zijn persoonlijke gegevens te ruilen voor gratis online diensten en 49 procent verwacht zijn gegevens te moeten delen om te krijgen wat hij wil. De resultaten uit het onderzoek laten zien dat Nederlanders wel bereid zijn hun data te delen als duidelijk is waarvoor ze die delen en wat zij er voor terugkrijgen. Ook laten zij weten dat hoe persoonlijker de data is, hoe meer zij daar in ruil voor verwachten.



Uitkomsten en toelichting

Hier de toelichting op de belangrijke uitkomsten:



Nederlander verwacht en is bereid persoonlijke data te delen

40 procent is bereid persoonlijke gegevens te ruilen voor gratis online diensten, 49 procent verwacht persoonlijke gegevens te moeten delen om te krijgen wat men wil. Op de vraag ‘in welke gevallen zou je persoonlijke data delen met een bedrijf?’ werden als belangrijkste antwoorden gegeven:

- E-mailadres: 44 procent is bereid zijn e-mailadres te delen om exclusieve aanbiedingen van zijn favoriete merken te ontvangen

Actuele locatie:

70 procent wil niet dat bedrijven zo maar weten waar zij zijn op basis van locatiedata. 35 procent

is wel bereid gegevens over zijn locatie te delen als het helpt om de snelste route te vinden naar zijn bestemming

Interesses en hobby’s:

26 procent is bereid gegevens te delen over interesses en hobby’s om aanbiedingen van online verkopers te ontvangen

DNA:

zeventien procent is bereid DNA gegevens te delen om erfelijke ziekten te ontdekken "De Nederlanders vertellen ons dat zij data-uitwisseling als onderdeel van de moderne economie zien, en dat zij bereid zijn data te delen als duidelijk is wat zij ervoor terugkrijgen," aldus Diana Janssen, directeur van DDMA. "Tegelijkertijd laat de Privacy Monitor zien dat er een belangrijke taak voor bedrijven is weggelegd om te voldoen aan de verwachtingen die bij deze uitruil horen."



Zelf verantwoordelijk voor beveiliging persoonlijke gegevens

De eindverantwoordelijkheid voor de beveiliging van persoonlijke gegevens ligt volgens 25 procent van de Nederlanders bij hen zelf. 23 procent vindt dat de verantwoordelijkheid ligt bij de overheid. 41 procent vindt dat de verantwoordelijkheid ligt bij zowel overheid, bedrijf als consument en slechts drie procent vindt dat alleen bedrijven en merken de eindverantwoording dragen.



Hoe persoonlijker de gegevens hoe meer men verwacht

Vingerafdrukken(80 procent), financiële informatie (80 procent) en medische geschiedenis (78 procent) worden als meest persoonlijke data gezien. Minder persoonlijke gegevens vindt men naam (40 procent), e-mailadres (40 procent), geboortedatum (36 procent), relatiestatus en geloofsovertuiging (34 procent). 57 procent is het eens met de stelling "Hoe persoonlijker of meer privé de met een organisatie te delen gegevens zijn, hoe meer ik er in ruil voor verwacht" Wat kunnen bedrijven met data van consumenten doen?

Consumenten zijn bereid gegevens te delen, maar maken wel onderscheid in welke vorm en onder welke voorwaarden zij dat prettig vinden.



Bijna 40 procent zou meer controle willen hebben over het feit dat ze herkend worden bij herhaalbezoek online, ruim 25 procent vindt het juist handig omdat het tijd bespaart.

De helft zegt dat er meer persoonlijke informatie op social netwerken staat dan ze zouden willen. De helft vindt het niet goed als bedrijven deze data gebruiken om meer te weten te komen over mensen. 35 procent vindt dit geen probleem.

Hoog op de agenda

"Wij zijn blij dat veel organisaties privacy hoog op de agenda hebben staan en zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden onder de AVG," vervolgt Janssen. "We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet. Privacybewustzijn moet verankerd zijn in de hele organisatie. Elk bedrijf moet weten wat de verwachtingen zijn van klanten over het gebruik van hun data."



Mondiaal thema

Privacy is een mondiaal thema, daarom is de Privacy Monitor 2018 uitgevoerd in tien landen: Australië, Argentinië , Canada, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Singapore, Nederland, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In Nederland draagt DDMA met dit onderzoek, uitgevoerd in november 2017 onder 1.045 Nederlanders, bij aan het debat over data en privacy in de samenleving. In mei 2018 is de eerste serie aan resultaten van de Privacy Monitor 2018 gepubliceerd. Alle resultaten van eerdere edities van de Privacy Monitor zijn hier te vinden.