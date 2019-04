 Dit kunnen managers leren van gaming

Word beter in uw vak door te gamen - Een managementfunctie is geen spelletje. Maar een spelletje op zijn tijd kan voor managers heel nuttig zijn. "Gamen helpt managers op allerlei manieren om beter in hun vak te worden," zegt Raymond Luijbregts.



Als manager bij diverse mediabedrijven heeft hij naar eigen zeggen veel profijt van gehad van zijn gamehobby. "Zeker als u een game speelt die strategisch denken beloont."

Het spelen van computergames is populairder dan ooit. Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan 2,3 miljard actieve gamers, blijkt uit onderzoek van Newzoo. De tijd dat vooral mannen van games hielden, ligt bovendien ver achter ons. Inmiddels is een derde van alle Nederlandse gamers een vrouw. Nederlandse vrouwen gamen gemiddeld zelfs iets vaker dan mannen.



Gamen is goed voor u

Niet iedereen weet dat gamen ook goed kan zijn voor uw ontwikkeling. Zo concludeerden Nederlandse onderzoekers dat het spelen van games de ‘fluid intelligence’ bevordert. "Dit is het vermogen om nieuwe problemen op te lossen door patronen te herkennen, verbanden te leggen en logisch te redeneren," legt Luijbregts uit. "Handig voor managers, want probleemoplossing is een van hun kerntaken."

Natuurlijk zijn niet alle spelen even leerzaam. "Met een schiet- of racespel traint u onder meer uw reflexen, maar als manager heeft u daar weinig aan," zegt Luijbregts. "Wat kunt u dan het beste spelen? Zelf ben ik een fan van de Anno-reeks, waarvan onlangs het nieuwe deel Anno 1800 is verschenen." Dit is een perfect voorbeeld van een educatieve game voor managers:



1. Leren omgaan met beperkte resources

In Anno 1800 begint u op een leeg eiland, met net genoeg voorraden om een kleine nederzetting op te zetten. Aan u de taak om dit gehucht te laten floreren, zodat het na verloop van tijd uitgroeit tot een welvarende stad. "Welke (bouw)plannen geeft u prioriteit, wetende dat u nooit genoeg resources heeft om álles te doen? Graan, vis, hout, olie, ijzer, elektriciteit en nog veel meer: u heeft ze allemaal nodig. Maar net als in het bedrijfsleven zijn er altijd meer kapers op de kust."



2. Optimalisatie van de supplychain

Al die grondstoffen hangen in Anno 1800 met elkaar samen. "Om uw groeiende schare boeren gelukkig te houden, heeft u bijvoorbeeld al snel een kroeg nodig," legt Luijbregts uit. "Maar ook schnaps, dat gemaakt wordt van aardappelen, en kleding van wol. U moet dus ook schapen houden en aardappelen verbouwen. Aan u de taak de supplychain zo efficiënt mogelijk te managen. Uw stad heeft bijvoorbeeld weinig aan grote overschotten hout als projecten vertraging oplopen door een tekort aan ijzer."



3. Plannen en toekomstgericht denken

Een goede manager is altijd bezig met de toekomst. De investeringen van nu leveren morgen geld op. Luijbregts: "Dat geldt ook in Anno 1800, waarin uw stad vijf ‘tijdperken’ doormaakt met telkens geavanceerdere technologie. Een leuke feature voor planners is de Blueprint Mode. Hiermee kunt u blauwdrukken plaatsen van gebouwen waarvoor u nog niet genoeg resources heeft. Zo kunt u in detail uitstippelen hoe uw nieuwe landbouwgebied, industrieterrein of woonwijk eruit komt te zien."



4. Een vleugje personeelsmanagement

Geen game kan u leren hoe u een constructief beoordelingsgesprek voert. Of hoe u medewerkers op de hoogte stelt van een ingrijpende reorganisatie. Anno 1800 laat volgens Luijbregts wel mooi zien dat al uw beslissingen een effect op de mensen hebben. "Als de juiste voorzieningen ontbreken in uw stad of als er niet genoeg voedsel is, komt de bevolking in opstand. Ook moet u bijvoorbeeld kiezen welke boeren ‘omgeschoold’ worden tot ambachtslieden, en later zelfs tot investeerders of engineers."



5. Beslissingen nemen onder druk

Anno 1800 staat bol van de tactische beslissingen. Wat doet u als boze burgers de hele stad afbreken? Hoe reageert u op een horde vijandige schepen die uw eiland naderen? Gaat u voor handel en verkenningstochten of kiest u voor een agressieve speelstijl? "Zeker op de hogere moeilijkheidsgraden is de AI in Anno 1800 behoorlijk uitdagend," vertelt hij uit eigen ervaring. "En dan hebben we het nog niet eens over de onlinemodus, waarin u uw managementvaardigheden kunt meten met die van andere Anno-spelers. Het behoeft geen toelichting dat managers hier baat bij hebben."



6. Inzicht in technologische ontwikkelingen

Het spel begint aan de vooravond van de industriële revolutie, een periode waarin de technologische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen. "Het is fascinerend om te zien hoe uw boerenbeschaving verandert in een bruisende metropool, met bijvoorbeeld een museum en een dierentuin vol exotische dieren. Hoe technologieën eerst opkomen, maar ook weer achterhaald worden. Anno 1800 geeft managers zo een goed beeld van hoe technologische vooruitgang werkt," zegt Luijbregts.

Er zijn natuurlijk allerlei manieren om een betere manager te worden. U kunt de zoveelste dure cursus volgen, managementboeken lezen of een speciaal traject volgen op uw werk. Weinig managers vinden dat echt leuk. "Een game is leerzaam, maar bovenal vermakelijk. En wordt uw stad onverhoopt een puinhoop? Dan bent u in ieder geval niet uw baan kwijt," besluit hij.