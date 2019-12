  Tweederde van bedrijven is niet op de hoogte van de risico’s bij gebruik van SaaS-oplossingen

Slechts een kleine groep SaaS-leveranciers werkt met een continuďteitsoplossing - De Universiteit van Utrecht heeft samen met ACC ICT onderzoek gedaan naar de perceptie rondom veiligheid en beschikbaarheid van SaaS-oplossingen bij zowel leveranciers als gebruikers. Meer dan 120 bedrijven (gebruikers) werd gevraagd naar de mogelijke risico’s rondom het gebruik van SaaS-oplossingen. Wat blijkt: het merendeel, 66 procent van de bedrijven, is niet op de hoogte van risico’s en verregaande consequenties.



Het gebruik van ‘online’ software door bedrijven is de laatste jaren hard gegroeid, echter, tweederde van de bedrijven is zich nog niet bewust van de potentiële risico’s. In 2010 werd al eerder onderzoek gedaan naar de mogelijke risico’s en oplossingen bij een faillissement van een SaaS-leverancier. Nu, negen jaar later, wordt er nog nauwelijks aandacht aan deze risico’s besteed, zo blijkt uit nieuwe resultaten. Klanten onderzoeken de potentiële risico’s zelden en SaaS-leveranciers nemen nog nauwelijks het initiatief oplossingen te ontwikkelen.



Faillissement softwareleverancier heeft grote gevolgen voor eigen bedrijfsvoering

Anno 2019, wordt voor steeds meer belangrijke bedrijfsprocessen SaaS-oplossingen gebruikt die beschikbaar wordt gesteld vanuit de Cloud. Denk aan CRM-software, boekhoudsoftware, projectmanagement software, etc. "Het risico dat bedrijven lopen om; 1) geen eigenaar te zijn van de software, 2) geen toegang meer te hebben tot hun eigen data en 3) geen invloed te hebben waar en bij wie de data terecht komt, is een groot risico voor de eigen operationele en financiële bedrijfsprocessen," aldus Paul Bijleveld - eigenaar van ACC ICT.

Deze gevolgen kunnen leiden tot grote problemen in de continuïteit van de bedrijfsvoering, aansprakelijkheidsstellingen omtrent privacy (AVG) en weglopende klanten. De financiële consequenties zijn vooraf vaak niet in te schatten.



Slechts een kleine groep SaaS-leveranciers werkt met een continuïteitsoplossing

Uit het onderzoek, uitgevoerd door Universiteit Utrecht (UU) in samenwerking met ACC ICT, blijkt dat de meeste SaaS-leveranciers zich niet verantwoordelijk voelen. De bewustwording en daarmee de eis om continuïteitsoplossingen te implementeren zal dus vooral vanuit klanten moeten komen. Eénderde van de klanten heeft deze bewustwording inmiddels wel, daarnaast geven SaaS-leveranciers aan dat een certificering voor bedrijfscontinuiteit zeker van toegevoegde waarde is. Met een dergelijke certificering kunnen SaaS-leveranciers die continuiteitsoplossingen omarmen zich onderscheiden. Groot voordeel voor klanten is dat ze de keuze krijgen zichzelf wel of niet te beschermen tegen de effecten van faillissementsrisico’s.