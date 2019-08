 Vijf fabels over het hergebruiken van software

Bedrijven laten geld liggen door het potentieel van gebruikte software niet te benutten - De handel in gebruikte software is niet nieuw, maar ook nog steeds niet echt gemeengoed. Door de populariteit van SaaS-oplossingen lijkt de tweedehandsmarkt op de achtergrond te raken.



En dat terwijl de inzet van gebruikte software bedrijven tot 70 procent van hun jaarlijkse IT-kosten kan besparen.Guus Derckx, Managing Director bij Relicense Benelux, weerlegt de vijf meest gehoorde fabels over gebruikte software en adviseert hoe bedrijven kunnen profiteren van de aan- en verkoop van tweedehands licenties.



Fabel 1: Tweedehands licenties zijn ‘afdankertjes’

Waar een nieuwe auto zijn waarde al verliest zodra hij de garage uitrijdt, blijven gebruikte licenties gewoon hun werk doen. Ze zijn net zo functioneel als ze waren toen ze werden aangeschaft en bieden hetzelfde voordeel als de traditionele on-premise licenties. Zo gaat de software ook gewoon mee in de normale support levensloop van Microsoft, maar dan tegen veel lagere kosten.



Fabel 2: De handel in gebruikte software is juridisch omstreden

De aan- en verkoop van tweedehands softwarelicenties is volledig legaal – het is in Europa duidelijk geregeld en zowel door het Hof van Justitie als door het Federaal Gerechtshof erkend. Het is belangrijk dat de afgelegde weg van de gebruikte software voor de tweede koper - op basis van volledige documentatie - naadloos kan worden getraceerd en dus bruikbaar is voor deze koper. Bedrijven die besluiten softwarelicenties aan te schaffen op de tweedehands licentiemarkt moeten deze documentatie erbij krijgen.



Fabel 3: Mijn bedrijf is te klein/te groot om te profiteren van gebruikte software

De grootte van een bedrijf is niet relevant bij de keuze voor gebruikte software. Bedrijven van elke omvang kunnen met tweedehands licenties grote besparingen – van 50 tot wel 70 procent – van hun IT-budget realiseren. Al vanaf tien licenties is de keuze voor gebruikte software de moeite waard.



Fabel 4: Gebruikte softwarelicenties hebben geen patches en beveiligingsupdates

Updates worden altijd verstrekt tot de end-of-life periode, oftewel de ‘houdbaarheidsdatum’ van software. Zo hoeft niet altijd de nieuwste softwareversie te worden gebruikt; wanneer uals bedrijf kiest voor een versie onder de laatste versie – die nog lang mee kan – kunt u flink op de aankoopwaarde besparen. En je levert niets in op functionaliteit, prestaties en veiligheid.



Fabel 5: De toekomst van software ligt in de cloud

Steeds meer bedrijven gaan in de cloud en maken gebruik van SaaS-oplossingen. Maar een cloud-licentiestrategie is niet voor elk bedrijf de beste keuze. Daarnaast hebben de meeste bedrijven een complex systeemlandschap van on-premise en cloudoplossingen. Gebruikte licenties kunnen ook worden gebruikt voor on-premise oplossingen, vooral Office. Basisdiensten zoals Exchange, OneDrive en Teams kunnen daarentegen in de cloud worden aangeschaft. Dit hybride model bespaart bedrijven 50 tot 60 procent aan licentiekosten.



Nieuwste software niet altijd nodig

Derckx licht het als volgt toe: "De realisatie dat het echt niet altijd nodig is om de nieuwste software op de markt te gebruiken, kan bedrijven een hoop geld en tijd besparen. Wanneer een licentiestrategie exact wordt afgestemd naar behoefte en IT-planning op lange termijn, blijkt het bijwerken van de licenties zonder automatisch over te gaan op de nieuwste versie vaak voldoende. Daarbij zijn oudere versies volwassener, is hun platform stabieler en dus compatibel met een groter aantal toepassingen."