 Werkende Nederlander: 'Alleen kans op loonsverhoging door van baan te veranderen'

Toch denkt twee derde over vijf jaar nog voor hetzelfde bedrijf te werken - Meer dan de helft van de Nederlanders zegt alleen een loonsverhoging te kunnen krijgen door van baan te wisselen. Dit blijkt uit onderzoek van Brunel onder 1.158 werkende Nederlanders boven de achttien.



Opvallend is dat ondanks deze (ogenschijnlijk) beperkte salarismogelijkheden 65 procent verwacht over vijf jaar nog steeds bij dezelfde organisatie te werken. Deze ogenschijnlijke loyaliteit aan de huidige werkgever kan wellicht verklaard worden door het feit dat een goed salaris voor drie op de vijf ondervraagden niet de belangrijkste reden is om bij een werkgever te blijven. "Uit eerder onderzoek dat wij hebben gedaan, blijkt dat men uitdaging, ontwikkeling en plezier de belangrijkste factoren vindt in een baan. Mensen willen geprikkeld en geïnspireerd worden. Ook merk ik bij veel sollicitanten dat bedrijfscultuur en een goede werksfeer zwaar meewegen in de baankeuze," aldus Annemieke Kaspersen, manager recruitment bij Brunel.



Hoog verloop

Als geld niet dé motiverende factor is om van baan te wisselen, waarom is het verloop binnen bedrijven dan toch zo hoog? Meer dan de helft van de ondervraagden (55 procent) heeft het idee dat het verloop binnen zijn of haar organisatie hoger is dan vijf jaar geleden. "De meest gehoorde redenen om van baan te wisselen zijn: beperkte groeimogelijkheden, ontevredenheid over de werkzaamheden en een mindere werksfeer," vertelt Kaspersen. "Een gebrek aan communicatie ligt bijna altijd ten grondslag aan deze redenen. Directies in bedrijven staan vaak wel open om te praten over de inhoud van het werk en veranderingen in functies, maar communiceren dit vaak niet goed aan medewerkers en dat is zonde!"

Dat de communicatie over andere kwesties ook te wensen over laat, bevestigt het onderzoek. Zo zegt 42 procent van de ondervraagden dat het voor hen onduidelijk is waarop loonsverhogingen in de organisatie zijn gebaseerd.



Te veel toezeggingen

Naast deze communicatieproblemen zou afgunst ook een motiverende factor kunnen zijn om van baan te wisselen. Drie op de tien Nederlanders vindt namelijk dat hun werkgever te veel toezeggingen doet om nieuw personeel binnen te halen. "Geld mag dan wel niet de belangrijkste reden zijn om bij een werkgever in dienst te blijven, maar als u merkt dat een nieuwe medewerker een hoger salaris krijgt dan u, kan dat toch gaan wringen," zegt Kaspersen. "Hier moeten werkgevers mee uitkijken. Het is logisch dat je nieuwe mensen wilt overhalen om bij u te komen werken, maar als u daarmee uw huidige personeel kwijtraakt, schiet het natuurlijk niet op."