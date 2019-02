 Inflatie doet wereldwijde loonsverhogingen bijna teniet

Steeds hogere lonen op termijn niet houdbaar - Door hogere inflatie komt de reële loonstijging dit jaar wereldwijd op gemiddeld een procent uit, blijkt uit een prognose van Korn Ferry. Dat is lager dan de reële loonstijging van 1,2 procent in 2018.



Het is een signaal dat economische groei minder sterk dan voorheen in salarissen wordt doorgegeven. Nederland vormt hierop geen uitzondering: in ons land stijgen de reële lonen naar schatting met 0,7 procent, tegenover 1,1 procent in het afgelopen jaar.

"De nominale loonstijgingen zijn de laatste jaren wereldwijd relatief stabiel. Door de stijgende inflatie worden de reële loonstijgingen sinds 2017 echter steeds kleiner," aldus Rob Westrek van organisatieadviesbureau Korn Ferry.



Internationale verschillen

In regio’s als Oost-Europa en Azië, waar de economische groei nog relatief sterk is, zijn ook de reële loonstijgingen het hoogst: in Oost-Europa twee procent en in Azië 2,6 procent. "Maar ook in Azië wordt de reële stijging kleiner: in 2016 en 2017 was de stijging nog ruim voer procent per jaar," licht Westrek toe. In regio’s waar de economische groei aan het afvlakken is, komen de reële loonstijgingen fors lager uit. Voor Amerika en Canada rekent Korn Ferry op een stijging van 0,6 procent, in Latijns-Amerika 0,7 procent.



Nederland op Europees gemiddelde

In Nederland zit de verwachte reële loongroei van 0,7 procent precies op het Europese gemiddelde. Westrek: "Wat we nu wereldwijd zien, gebeurt in Nederland al sinds 2010. De jaarlijkse nominale stijging is in Nederland vrij stabiel en schommelt sinds 2010 tussen de 2,5 procent en 3,0 procent. De inflatie is echter veel volatieler en bepaalt daardoor in feite de mate van koopkrachtverbetering."



Advies aan bedrijven

De verschillen binnen de regio’s en tussen landen zijn soms aanzienlijk. Daarnaast zijn er binnen een land ook nog grote verschillen tussen sectoren en bepaalde functies. "Er is nog lang niet overal sprake van krapte, maar waar het wel ontstaat, is de verleiding om schaars personeel te werven met hogere lonen,"zegt Westrek "Dit kan op korte termijn een prima middel zijn om urgente problemen op te lossen. Op lange termijn is dit veelal niet houdbaar en zullen bedrijven moeten werken aan onderliggende problemen zoals een onaantrekkelijk employer brand, niet de juiste mensen kunnen vasthouden of onvoldoende focus op het zelf opleiden van het juiste talent."