Gezondheidzorg in 2030 grotendeels digitaal Automatisering, robotics en zelfdiagnose vitaal voor betere zorg - Binnen tien jaar kan een medische controle vooral bestaan uit interacties met sensoren, camera’s en robotscanners, in plaats van uit contact met dokters of verplegers. Uit nieuw onderzoek van Aruba blijkt dat veel zorgorganisaties hun diensten gaan herbouwen rondom het Internet of Things (IoT).



Het rapport ‘Building the Hospital of 2030’ is gebaseerd op interviews met leiders in de zorgsector en futurologen. Het onderzoek verklaart de waarschijnlijkheid en noodzaak van slimmere werkplekken op basis van mobiele, cloud en IoT technologieën. Verder geeft het rapport een beeld van de verschillende manieren waarop de patiëntervaring en de klinische zorg zullen verbeteren.



Vijf voorspellingen

Het onderzoek onderscheidt vijf belangrijke voorspellingen voor de transformatie in de gezondheidszorg tot 2030:



Zelfdiagnose door patiënten: Met op app gebaseerde en draagbare tools om de gezondheid te monitoren en ook zelf scans te doen, kunnen patiënten diverse waarden thuis vaststellen. Dit alles zonder de noodzaak om een praktijk of ziekenhuis te bezoeken.



Het geautomatiseerde ziekenhuis: De intake biedt imaging-technologieën die de hartslag, temperatuur en ademhalingsfrequentie van patiënten vanaf de binnenkomst analyseren. Aansluitend kunnen sensoren bloeddruk en ECG binnen tien seconden meten. Op die manier is een automatische beoordeling of zelfs diagnose direct mogelijk.



Extra tijd voor zorgprofessionals: Dokters en verpleegkundigen besteden momenteel tot 70 procent van hun tijd aan administratieve taken. Via hun mobiele apparatuur kunnen zij scans en patiëntgegevens veel sneller analyseren, waardoor ze veel meer tijd aan directe patiëntenzorg kunnen besteden.



Digitale dataopslag: Apparatuur integreert automatisch met digitale patiëntgegevens en verwerkt updates op basis van de actuele status en behandeling. Zo beschikken zorgmedewerkers over rijkere, real-time en toegankelijke data en kunnen ze beter gefundeerde beslissingen nemen.



Acceptatie van AI: De rol van kunstmatige intelligentie (AI) bij diagnoses en behandelingen groeit snel en de toenemende publieke acceptatie zal er snel toe leiden dat patiënten ook diagnoses door machines zullen accepteren. Mits de ontwikkeling en implementatie van deze diensten de patiënt centraal stelt, de voordelen goed uitgelegd worden en er toestemming gevraagd is.



Verbeteringen

Dr. Hugh Montgomery, UCL Professor, zegt over de verbeteringen die AI de medische zorg kan bieden: "Binnen tien jaar kunnen we zo’n 50.000 bloed proteïnen uit één druppel bloed analyseren en veel sneller of zelfs automatisch diagnoses stellen. Dat is echt een radicale verbetering. Momenteel kom ik niet verder dan 30 variabelen uit een druppel bloed." Over selfservice zorg door de patiënten zegt Digital Health futuroloog Maneesh Juneja: "Stel dat u binnen nu en tien jaar de diagnose diabetes of hoge bloeddruk krijgt. In dat geval kan een belangrijk deel van het monitoren van medicijngebruik gedaan worden zonder veel fysieke controles. Uw data is real-time te volgen en afwijkingen van het aanbevolen dieet of behandelplan zijn direct duidelijk. U krijgt in dat geval een digitaal signaal via uw smartwatch of augemented reality bril."



Geen science fiction

Deze ontwikkelingen zijn volgens het onderzoek zeker geen sciencefiction en kunnen zelfs een sleutelrol spelen bij betere zorg voor de vergrijzende bevolking. Volgens cijfers van de VN is het aantal 60-plussers in 2030 opgelopen tot 56 procent. Dit versterkt de behoefte aan efficiëntere gezondheidszorg.

"De komende vijf tot tien jaar staan we voor enorme veranderingen en disruptie," vervolgt Hugh Montgomery. "Dit heeft twee oorzaken. Allereerst veranderen de technologische mogelijkheden razendsnel. Ten tweede is er een enorme druk om nieuwe ontwikkelingen naar de praktijk te vertalen. Want als dit niet gebeurt, gaat de huidige gezondheidszorg omvallen."



Het ziekenhuis digitaliseren en beveiligen

Volgens het onderzoek zijn zorgorganisaties inmiddels gestart met hun digitaliseringsreis. Uit het onderzoek van Aruba blijkt dat tweederde (64 procent) van de zorgorganisaties al monitors van patiënten aan hun netwerk koppelt. 41 procent verbindt ook systemen voor imaging en röntgen met het netwerk. Dit zijn de eerste bouwstenen voor een Internet of Things strategie. In potentie kunnen miljoenen onderling verbonden medische, draagbare en mobiele apparaten actuele informatie delen, en deze inzetten voor betere zorgkwaliteit.

Aan deze aanpak kleven echter wel risico’s. Zo heeft 89 procent van de zorgorganisaties die een IoT-strategie uitrolt te maken met IoT gerelateerde datalekken. Met de enorme toename van het aantal nieuwe technologische apparaten in de komende tien jaar, is het een grote uitdaging om een overzicht van alle verbonden apparatuur en het delen van medische informatie te behouden om strikte beveiligingrichtlijnen te kunnen handhaven.



Betere ervaring en kwaliteit

Morten Illum, VP EMEA bij Aruba, concludeert: "De opkomst van digitale zorgdiensten zal de patiëntervaring verbeteren en tegelijkertijd de accuratesse en kwaliteit van zorg een impuls geven. In onze ogen kunnen zorgaanbieders en alle andere mensen daar enthousiast over zijn. Maar de risico’s voor de databeveiliging vormen daarbij wel een grote uitdaging. Daarom duurt het even voor deze veranderingen geïmplementeerd zijn. Wij verwachten dat zorgorganisaties gaan samenwerken met technologiebedrijven om de technologische en culturele veranderingen van de komende jaren op te vangen. Met de vele voordelen die in het verschiet liggen, is dat zeker de moeite waard."

Doorsturen Reageer

Laatste nieuws Falende IT verhoogt koffieconsumptie Extra uurtje werken, lekker lunchen Vier feiten en fabels over vakantiegeld Gerelateerde nieuwsitems Cyberaanvallers richten zich op gezondheidszorg en op Facebook-gebruikers Recordaantal fusies en overnames in zorg Kabinet laat noodzakelijke wijzigingen arbeidsgezondheidszorg achterwege Technologie biedt zorgsector helpende hand