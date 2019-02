Opkomende markten zijn digitaal het meest volwassen Slechts vijf procent van de organisaties wereldwijd zijn Digital Leaders - Ondanks de genadeloze snelheid van disruptie, laat de laatste Dell Technologies Digital Transformation Index (DT Index) zien dat veel digitale transformatieprogramma’s bij organisaties nog steeds in de kinderschoenen staan.



Ondervraagde business leaders wereldwijd onderbouwen dit; 78 procent geeft aan dat digitale transformatie meer wijdverspreid zou moeten zijn in hun organisatie (Nederland: 74 procent). Ongeveer de helft van de organisaties (51 procent) verwacht dat zij moeite zullen hebben om binnen vijf jaar te voldoen aan veranderende eisen van klanten (Nederland: 35 procent), en bijna één op de drie (30 procent) is bezorgd dat zij in de komende vijf jaar achterop raken (Nederland: 27 procent).



Digitaal volwassen

Om de inspanningen van organisaties op het gebied van transformatie te classificeren, heeft Dell Technologies met Intel en Vanson Bourne 4.600 business leaders wereldwijd ondervraagd (directeur tot C-level) van middelgrote tot grote bedrijven, waaronder een groot aantal in Nederland.

Het onderzoek toont ook aan dat opkomende markten het meest digitaal volwassen zijn, waarbij respectievelijk India, Brazilië en Thailand de lijst aanvoeren. Dit in tegenstelling tot ontwikkelde markten die achterop raken: Japan, Denemarken en Frankrijk scoren het laagst op digitale volwassenheid. Voor de (ontwikkelde) EMEA-regio eindigt Nederland samen met Zwitserland op de vier na laagste positie met een maturity score van 41, net één plek boven België (maturity score van 39). Organisaties in opkomende markten zijn bovendien vaker zelfverzekerd (53 procent) over hun kans om als ‘disruptor’ de gevestigde orde uit te dagen (in plaats van dat zij zelf door anderen wakker worden geschud), in tegenstelling tot slechts 40 procent van de organisaties in ontwikkelde landen.



2018 benchmark ten opzichte van resultaten uit 2016

Deze tweede Dell Technologies Index borduurt voort op de allereerste DT Index uit 2016. Vergelijking van de scores met die van twee jaar geleden maakt duidelijk hoe traag het digitale proces vordert. Veranderingen volgen elkaar in vlug tempo op en organisaties hebben moeite om dat tempo bij te houden. Ondanks dat het percentage Digital Adopters is gegroeid (van veertien procent naar 23 procent wereldwijd), blijft het percentage Digital Leaders wereldwijd onveranderd (vijf procent). Nog steeds behoren bijna vier op de tien organisaties wereldwijd (39 procent) tot de twee onderste groepen van de benchmark voor digitale volwassenheid, de Digital Laggards en Digital Followers.

"In de nabije toekomst moet elke organisatie een digitale organisatie zijn, al laat ons onderzoek zien dat de meerderheid nog steeds een lange weg te gaan heeft," zegt Michael Dell, Chairman en CEO van Dell Technologies. "Organisaties moeten hun technologie moderniseren om te kunnen profiteren van de ongekende kans die digitale transformatie biedt. Het is nú tijd om actie te ondernemen."



Belemmeringen voor digitale transformatie

De onderzoeksresultaten suggereren dat business leaders zich op de rand van een vertrouwenscrisis bevinden, waarbij 91 procent wordt belemmerd door aanhoudende obstakels in hun digitale transformatie (Nederland: 95 procent).



De vijf vaakst genoemde belemmeringen op weg naar digitale transformatie zijn:

Gebrek aan budget en/of middelen (Nederland: 35 procent)

Gebrek aan samenhangende digitale strategie en visie (Nederland: 34 procent)

Zorgen over privacy van data en cybersecurity (Nederland: 32 procent)

Gebrek aan steun van topmanagement (Nederland: 30 procent)

Onvolwassen digitale cultuur: gebrek aan afstemming en samenwerking (Nederland: 26 procent)

Vertrouwen van business leaders wereldwijd

Bijna de helft van alle ondervraagden (49 procent) verwacht dat hun organisatie er moeite mee zal hebben om betrouwbaarheid aan te kunnen tonen in de komende vijf jaar. Bijna een derde (32 procent) vertrouwt er niet op dat hun organisatie voldoet aan regelgeving zoals de GDPR. Bovendien vertrouwt een op de drie er niet op dat hun eigen organisatie data van werknemers en klanten goed beschermt.



Plannen om digitale toekomst te realiseren

Business leaders wereldwijd noemen veelal dezelfde prioriteiten en investeringen om toekomstige transformatie te realiseren, inclusief een grotere focus op workforce, security en IT. Van de ondervraagden ontwikkelt tegenwoordig 46 procent in-house digitale vaardigheden en talent door werknemers bijvoorbeeld te leren coderen (ten opzichte van 27 procent in 2016).



Top vijf technologie-investeringen voor de komende één tot drie jaren:

1. Cybersecurity

2. IoT-technologie

3. Multi-cloud-omgeving

4. Artificial Intelligence

5. Compute centric-aanpak



Meest digitaal volwassen landen:

1. India

2. Brazilië

3. Thailand

4. Mexico

5. Colombia



Minst digitaal volwassen landen:

1. Japan

2. Denemarken

3. Frankrijk

4. België

5. Singapore

