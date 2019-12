 Hoe kiest een groeibedrijf tussen vast of tijdelijk personeel?

Kiest u voor vast of flexibel? - Managers en zaakvoerders krijgen vroeg of laat met de keuze te maken: extra personeel aannemen of personeel inhuren? Die keuze is niet eenvoudig, omdat elke optie eigen voor- en nadelen kent.



Berry Rienstra van Ageras licht een en ander toe.



Moeilijke keuzes wanneer de zaken goed gaan

"Wanneer u plannen maakt om uw eigen bedrijf te starten, droomt u ervan dat dit het begin is van een succesverhaal. Maar wanneer u er echt voor gaat en u die droom werkelijkheid laat worden, komt er nog een heel traject van concrete plannen achteraan," steekt Rienstra van wal. Dat de uitbreidingsvraag vroeg of laat opdoemt, is voor haar niet eens zo onlogisch: "Zeker in de beginfase is het opstarten en runnen van een eigen bedrijf spannend en niet altijd eenvoudig. Pakt u het echter goed aan en hebt u het geluk dat het ook allemaal even meezit, dan wordt uw bedrijf misschien wel een succes. En dan moet u natuurlijk meekunnen met de groei die uw bedrijf kent. Dat brengt compleet nieuwe vraagstukken met zich mee."



Extra mensen: vast of tijdelijk?

"Een van de belangrijkste vraagstukken is hoe u het gaat aanpakken om de extra werkzaamheden te verrichten. Dit is het personeelsvraagstuk," gaat Rienstra verder. Dat is geen onbelangrijk vraagstuk, zo geeft ze zelf aan: "Zeker als klein bedrijf is vast personeel aannemen een risico, want het brengt veel verantwoordelijkheden met zich mee. Nu moet u ineens contractonderhandelingen voeren, bent u verplicht om een loonadministratie bij te houden en bovendien weet u helemaal nog niet hoe sterk de groei van uw bedrijf zich financieel zal uiten. Daarom is het voor groeibedrijven verstandiger om eerst tijdelijk personeel aan te nemen, bijvoorbeeld door op zzp’ers te rekenen. Het is wel raadzaam om dergelijke kwesties vooraf even te bespreken met een financieel adviseur die de opties en financiële gevolgen op een rijtje kan zetten."



Salarisadministratiekantoor als volgende stap

Eerder hebben bedrijven als Deliveroo aangetoond dat er niet zomaar grootschalig op zzp’ers kan worden gerekend. Volgens Rienstra moeten groeibedrijven uiteindelijk ook evolueren naar een vaste tewerkstelling: "Het klopt inderdaad dat een groeibedrijf vroeg of laat vast personeel in dienst moet nemen. Uiteraard kunnen ze ook nog steeds een deel van het personeelsbestand inhuren of gedeeltelijk op zzp’ers blijven rekenen." Toch hoeven groeibedrijven nog niet meteen de toegenomen verantwoordelijkheid te vrezen: "Groeibedrijven hoeven er zeker niet alleen voor te staan. Zo kunnen ze een beroep doen op een recruitmentbureau om de juiste medewerkers te vinden. En voor de salarisadministratie doen ze uiteraard een beroep op een accountant of boekhouder die de nodige berekeningen maakt en rapporteert aan de Belastingdienst. In de praktijk kiest u daarbij zelf welke taken het salarisadministratiekantoor in handen krijgt. Gaat u bijvoorbeeld zelf gegevens bijhouden over vakanties en ziektedagen of laat u dat over aan het administratiekantoor? Die keuze maak u volledig zelf."

Afronden doet Rienstra met een laatste advies: "Dat laatste is een vraag die u zich blijvend mag stellen. Want indien het bedrijf blijft groeien, is het maar normaal dat u steeds meer administratieve taken binnenshuis gaat uitvoeren. Maar dat zijn dan weer de vraagstukken voor binnen enkele jaren. Nu hebben groeibedrijven andere muizenissen in het hoofd."