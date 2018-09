Nederland positief over uitzendwerk ondanks hardnekkige misvattingen

Zowel werknemers als werkgevers profiteren van extra flexibiliteit door uitzendwerk - Volgens de Job Applicant Confidence Index (JACI) van PageGroup die ieder kwartaal de stemming op de arbeidsmarkt meet, zou meer dan twee derde van de Nederlandse werknemers (67,2 procent) tijdelijk of uitzendwerk overwegen, mocht het zich aandienen.



Dit ondanks de misvatting dat uitzendwerk minder goed zou verdienen of minder financiële stabiliteit zou bieden.

De perceptie dat uitzendwerk minder verdient of minder zekerheid oplevert, wordt nog altijd door veel Nederlandse werknemers onderschreven. "Ten onrechte," stelt Martijn Goudswaard, Managing Director Page Personnel Nederland. "Een tijdelijke werknemer krijgt hetzelfde salaris als iemand met een vast contract. Dat wordt immers vastgelegd in de arbeidswetgeving: loon en toeslagen vallen gewoon onder de cao van de opdrachtgever. U verdient dus evenveel als vaste medewerkers in dezelfde functie. Werkgevers zijn vaak zelfs bereid om iets meer te betalen voor de flexibiliteit die ze winnen met een uitzendkracht en u hebt dezelfde rechten als vaste medewerkers, zoals vakantiegeld en pensioenopbouw. Ook denken mensen dat ze bij ziekte niet dezelfde rechten hebben als vaste medewerkers. Ook dat is niet waar: ze vallen gewoon onder dezelfde ziektewet, omdat ze in dienst zijn bij het uitzendbureau."



De voordelen van uitzendwerk

Ondanks deze hardnekkige vooroordelen, staat het merendeel van de Nederlanders toch positief tegenover uitzendwerk. "Nu de economie aantrekt, maken mensen makkelijker de overstap naar tijdelijk werk. Daar komt bij dat de perceptie van tijdelijk werk in Nederland positief is. Waar in Spanje bijvoorbeeld de indruk heerst dat u als uitzendkracht niet goed genoeg bent voor een vaste baan, is het in Nederland zo dat we denken dat je juist goed genoeg bent als u tijdelijk werk doet: u neemt tenslotte het risico om van tijdelijke banen te leven, omdat u weet dat u toch wel weer aan de slag komt, dankzij uw kwaliteiten."

Uitzendwerk kan bovendien voordelen bieden voor uw verdere loopbaan. "Uitzendwerk zorgt voor veel kansen om u op een breder vlak te ontwikkelen in uw vakgebied," zegt Goudswaard. "Wanneer u aan verschillende projecten werkt, doet u diverse werkervaring op en leert u nieuwe vaardigheden en technieken die u in uw verdere loopbaan ook nog kunt gebruiken. Bovendien hebt u als uitzendkracht een ingang bij bedrijven waar u anders misschien moeilijk binnen zou komen. Als het om een functie gaat die ook na het aflopen van het tijdelijke contract nog bestaat, en de opdrachtgever is tevreden over u, dan zal de tijdelijke aanstelling in veel gevallen in een vaste aanstelling worden omgezet."



Win-win

Ook onder werkgevers groeit de behoefte aan tijdelijk personeel. Dat heeft volgens Goudswaard te maken met de aantrekkende economie en het grotere aanbod aan banen. "Door de combinatie van een krappe arbeidsmarkt met een hoge werkdruk is er steeds meer behoefte aan flexibele oplossingen op korte termijn. We zien de flexibele schil van bedrijven dan ook groeien." En niet alleen werknemers kunnen vruchten plukken van uitzendwerk, ook werkgevers biedt het de nodige voordelen. "Mensen die veel uitzendwerk doen, zijn gewend om zich in een korte periode aan te passen aan de werkomgeving. Tijdelijke werknemers zijn daarom vaak relatief snel ingewerkt," legt Goudswaard uit. "Voor vaste contracten gelden bovendien vaak lange, kostbare sollicitatieprocedures, terwijl uitzendkrachten al na een korte kennismaking kunnen worden ingezet. Het kan dus behoorlijk schelen, zeker als u niet alleen naar de directe, maar ook de indirecte kosten kijkt. Als u onder een hoge werkdruk gebukt gaat en u kunt niet op korte termijn een vaste werknemer vinden, dan zullen de kosten alleen maar stijgen, omdat het proces langer duurt. Een tijdelijke kracht kan dan uitkomst bieden. En net als bij de proeftijd voor een vaste werknemer, kunt u ook bij een uitzendkracht kijken of iemand zijn werk goed doet, of diegene goed in het team past et cetera. Bevalt iemand, dan kunt u diegene alsnog een vast contract aanbieden. Bevalt iemand onverhoopt niet, dan hebt u de flexibiliteit om verder te zoeken. Het is een win-win-situatie."