Werknemers dit jaar nóg meer verwend met kerst

Economische groei vertaalt zich in duurder kerstpakket - Werkgevers geven massaal meer uit aan kerstpakketten en kerstgeschenken, zo blijkt uit een onderzoek van Allgifts.nl. Werknemers profiteren dit jaar rondom kerst van de verbeterde economische situatie in Nederland.



De leverancier deed in december een rondgang langs verschillende leveranciers van kerstpakketten en kerstgeschenken. De gemiddelde waarde van een kerstpakket ligt dit jaar ruim twaalf procent hoger dan in 2017. Tussen 2017 en 2016 was dit verschil zes procent. Werknemers krijgen dit jaar dus een pakket of geschenk met een hogere waarde dan in de afgelopen jaren.



Ook verkoop kerstgeschenken flink in de lift

"Wij merken dat de laatste jaren een verschuiving plaatsvindt van kerstpakketten naar kerstgeschenken. Geschenken worden steeds populairder. Doordat een kerstgeschenk een blijvend product is, wordt dit als meer waardevol ervaren," licht accountmanager Eva van Huffelen toe. Het jaar 2017 kende een spectaculaire groei in vergelijking met 2016. Deze groei zet in 2018 nog steeds door. Werkgevers geven in 2018 per kerstgeschenk gemiddeld 13,6 procent meer uit. Tussen 2016 en 2017 ligt dit op maar liefst 245 procent, in dit jaar vond de omslag plaats van kleine geschenken naar luxe kerstgeschenken. De totale omzet aan kerstgeschenken is in 2018 zelfs met ruim 226 procent gestegen ten opzichte van 2017.



Vooral de Seatzac en de Bobby populair als kerstgeschenk

Productmanager Michel Mulder: "Dit jaar zijn er twee kerstgeschenken die erg in trek zijn bij werkgevers. Dit zijn de Seatzac en Bobby, deze geschenken zijn heel 2018 al erg populair, maar steken er als kerstgeschenk met kop en schouders bovenuit." De Seatzac is een opblaasbare zitzak en de Bobby is een anti-diefstal rugtas. Meer traditionele kerstgeschenken als de kerstmuts, kerstsokken en kerst kaarsenhouders doen het ook nog steeds erg goed.