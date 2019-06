Artificial Intelligence: gaan robots onze banen inpikken?

Vier voorbeelden van hoe AI écht wordt toegepast in de praktijk - Recent werd in een symposium van Gartners hypecycle door Dave Aron aangekaart dat er nogal scheve verwachtingen zijn van Artificial Intelligence in het bedrijfsleven.



Vaak wordt gedacht dat AI bedoeld is om menselijk gedrag na te bootsen en als gevolgd daarvan zelfs veel banen gaat innemen. In de praktijk blijkt dit niet het geval: AI is juist geschikt voor taken waar mensen niet toe in staat zijn. Volgens Judith Redi, hoofd Data Science bij softwarebedrijf Exact gaat AI de mens niet vervangen maar juist versterken. Hierbij geeft ze vier voorbeelden van hoe AI daadwerkelijk ondersteuning biedt in de praktijk van het bedrijfsleven.



Robotredacteurs

Dat Artificial Intelligence handig kan zijn op een plaats waar je het niet direct verwacht bewijst een voorbeeld uit de journalistiek: de robotredacteur. Waar journalisten voorheen zelf jaarverslagen door moesten spitten op interessante kwartaalresultaten, kan nu een robotredacteur een kant en klaar artikel met relevante feiten en cijfers uitspugen. Zo maken volgens de New York Times, Bloomberg en de Australische Guardian al dankbaar gebruik van deze methode. Een creatieve twist kan de journalist er dan zelf nog aan geven.



Gezichtsherkenning in de bouw

Artificial Intelligence wordt ook ingezet om bouwplaatsen veiliger te maken. Bouwpersoneel werkt vaak met geavanceerde machines, waarbij het erg belangrijk is dat veiligheidsregels streng worden nageleefd. Met behulp van AI kan gezichtsherkenning worden toegepast, om te controleren of een werknemer wel gecertificeerd is om met een bepaald apparaat te werken en of er geen gevaarlijke situaties ontstaan bij het gebruik van machines. Wordt het gezicht herkend als dat van iemand zonder certificering, dan is het niet mogelijk het betreffende apparaat te bedienen.



No hands accounting

Ook in het financiële werkveld komt AI goed van pas, bijvoorbeeld bij de automatisering van data-invoer en boekhoudprocessen. Dit noemt men ‘no hands accounting’. Afhankelijk van bepaalde voorkeursinstellingen vult de AI-software automatisch gegevens in of doet een suggestie voor een grootboekrekening voor de boeking van een banktransactie. De software stelt gebruikers in staat om bijvoorbeeld inkomende facturen op deze manier automatisch verwerken, waardoor veel tijd bespaard kan worden op de boekhouding.



Scannen van medische data

De gezondheidszorg heeft veel baat bij AI, bijvoorbeeld bij het analyseren van mammogrammen. Mammogrammen worden gebruikt om bij vrouwen borstkanker te detecteren. Aan de hand van een AI-model kan vrij nauwkeurig voorspeld worden of een vrouw binnen vijf jaar na het onderzoek borstkanker zal ontwikkelen. AI is bovendien in staat CT, MRI of echografische data sneller en nauwkeuriger te beoordelen dan artsen zelf, waardoor een betere diagnose gesteld kan worden. Doordat het beslissingsproces versneld wordt, hebben artsen meer tijd voor hun patiënten.