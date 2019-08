 Gezondheid grootste zorg tijdens vakantie

Mannen banger voor kilo’s aankomen dan vrouwen - Bang voor een voedselvergiftiging, ongeluk, vieze accommodatie of zorgen om de thuisblijvers. Zowel in aanloop naar de vakantie als tijdens de vakantie steken een hoop zorgen de kop op.



Met name vrouwen maken zich zorgen (44 procent van de vrouwen t.o.v. 34 procent van de mannen). Het meest zorgen maken we ons over onze eigen gezondheid of die van anderen (veertien procent). Ook het verblijf, de reis en de thuissituatie zijn een bron van zorg. Dat blijkt uit onderzoek van Zoover onder meer dan 1.500 respondenten.

Een voedselvergiftiging oplopen (44 procent), een ongeluk krijgen (26 procent) en geen ziekenhuis in de buurt (25 procent) blijken de grootste gezondheidszorgen op vakantie. Helemaal zorgeloos te buiten gaan aan al het lekkere eten en drinken gaat ook niet voor iedereen op; elf procent is bang om aan te komen op vakantie. Opvallend is dat mannen zich beduidend meer zorgen maken om met een paar kilootjes extra terug te komen dan vrouwen (resp. achttien procent versus vijf procent).



Schone accommodatie en goede bedden belangrijk voor Nederlander

Ook het verblijf op vakantie is een onzekere factor voor veel Nederlanders. Met name hygiëne vinden we belangrijk. Maar liefst 68 procent maakt zich zorgen over een vieze accommodatie. Daarnaast zijn slechte bedden (45 procent), geluidsoverlast (36 procent) en een vies zwembad (26 procent) de grootste zorgen als het gaat om het verblijf. Opvallend verschil tussen mannen en vrouwen: mannen maken zich veel vaker dan vrouwen zorgen over het eten bij de accommodatie (resp. 31 procent versus 21 procent) en onvriendelijk personeel (resp. 26 procent versus zeventien procent).



Zorgen om thuisblijvers

Zeven procent van de respondenten is tijdens een vakantie ongerust over de thuisblijvers. Daarvan zegt driekwart bang te zijn dat er iets met de thuisblijvers gebeurt. Daarnaast is een kwart ongerust over zijn of haar huisdier. Eenmaal op vakantie blijken Nederlanders hun werk goed los te kunnen laten; maar drie procent is bang dat er iets mis gaat op werk.