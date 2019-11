 36 procent van de werknemers komt niet los van het werk

We zijn thuis nog teveel met werk bezig - Structureel niet loskomen van het werk kan leiden tot mentale overbelasting, stress en gezondheidsproblemen. Schouten & Nelissen onderzocht hoe het gesteld is met de vitaliteit van werkend Nederland en vroeg: komt u los van uw werk?



Nee, zegt ruim een derde van de 1057 aeelnemers. Met grote gevolgen zoals mentale uitputting en onvoldoende vitaliteit.

In uw vrije tijd mentaal loskomen van uw werk draagt bij aan het herstel van uw brein en helpt mentale uitputting te voorkomen. Uit het onderzoek bleek dat 36 procent in de vrije tijd niet los komt van de eisen van het werk. Slechts acht procent van de respondenten denkt na een werkdag helemaal niet meer aan het werk. Dit werkt door in de gerapporteerde vitaliteit. Ongeveer een kwart voelt zich zelden energiek en gemotiveerd op het werk en voelt zich leeg aan het einde van de werkdag.

Marijke Simons, directeur vitaliteit en research bij Schouten & Nelissen: "Blijkbaar zijn we thuis nog te veel met het werk bezig. Terwijl regelmatig mentaal loskomen heel belangrijk is, zeker voor mensen die een hoge werkdruk hebben, vaak te maken krijgen met emotionele of stressvolle situaties of veel informatie moeten verwerken."



Mentale uitputting en werk-privébalans

Mentaal los kunnen komen van het werk heeft effect op vitaliteit: hoeveel energie u aan het begin van een dag voelt en hoe uitgeput u zichvoelt aan het einde van de dag. Ongeveer een derde van de respondenten voelt zich regelmatig tot vaak mentaal uitgeput en het werk en stressgevoelens weerhoudt ze van activiteiten thuis. Simons: "Dit is een duidelijk signaal van een verstoorde werk-privébalans."



Leidinggevenden voelen zich vitaler dan niet-leidinggevenden

Uit het onderzoek blijkt dat leidinggevenden zich vitaler voelen dan niet-leidinggevenden, hoewel ze niet méér loskomen van hun werk dan anderen. 28 procent van de niet-leidinggevenden geeft aan zich vaak tot altijd leeg te voelen aan het einde van de werkdag, tegenover negentien procent van de leidinggevenden. Simons: "Een verklaring hiervoor kan zijn dat mensen minder mentaal herstel nodig hebben als ze hun werk betekenisvol vinden, hun functie meer zelf vorm kunnen geven en een hoge mate van autonomie ervaren. Dat geldt vaker voor leidinggevenden."



Wat kunt u eraan doen?

Volgens Simons is het tijd voor actie: "Wat een leidinggevende ervaart, kunnen medewerkers ook ontwikkelen. Het is mogelijk zelf de controle te pakken over persoonlijke vitaliteit. Dat beïnvloedt de gezondheid, het werkplezier en prestaties van medewerkers."



Aan de slag met werkdruk

Kijk samen met medewerkers naar de wijze waarop zij hun taken aanpakken. Stellen zij de juiste prioriteiten en doelen? Werken zij gefocust en met overzicht of laten zij zich leiden door de waan van de dag? Door zo nu en dan enige afstand te nemen van het werk en te kijken naar hoe wordt omgegaan met tijds- en werkdruk, zorgt u er samen voor minder werkstress en meer effectiviteit.



Bewaak de werk-privébalans

Voer het goede gesprek. Ga na hoe uw medewerkers de grens tussen werk en privé ervaren. Dit verschilt van persoon tot persoon en van generatie tot generatie. Door de verschillen te accepteren en (waar mogelijk en wenselijk) te faciliteren, stimuleert u een goede werk-privébalans.



Mentaal loskomen van het werk

De een komt los van het werk door mindfulness te beoefenen de ander sport liever. In beide gevallen komen mensen uit hun hoofd. Dit geeft een boost aan mentaal herstel. Een fitte geest huist in een gezond lichaam, stimuleer daarom een gezonde leefstijl.

Simons: "Realiseer u: vitale medewerkers leveren een productieve bijdrage aan de organisatie."