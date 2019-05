 Marketing 3. 0, een oplossing voor duurzame producten

Marketing 3.0 en duurzaamheid gaan goed samen - Ten Stripes zet in op duurzaamheid. Het bureau doet dat aan de hand van Marketing 3.0, de nieuwste standaard in marketingland. Niet het verkopen van zoveel mogelijk producten, maar de betrokkenheid van de klant staat daarin centraal.





"Marketing en duurzaamheid. Dat is een mooie combinatie, maar het ligt gevoelig," zo legt Joling, eigenaar en oprichter van Ten Stripes, uit. "Want u kunt niet heel groot adverteren met hoe goed u wel niet voor de wereld bent. De consument of klant moet u boodschap écht geloven. Ze willen een oprecht verhaal."



‘Ik wil iets voor de wereld betekenen’

"Ik ben commercieel, maar hou me ook al jaren bezig met duurzaamheid," zegt Joling. "Thuis en in mijn werk. Ik wil niet alleen m’n producten verkopen, maar ook iets voor de wereld betekenen. En daarin ben ik vast niet de enige."

Volgens Joling zijn er veel mooie groene bedrijven begonnen met een duurzame gedachte. "Maar die hebben hun marketing vaak slecht voor elkaar. Terwijl veel traditionele bedrijven graag duurzaamheid willen omarmen, maar die hebben weer moeite om hun groene product in de markt te zetten. Want wilt u als bedrijf meer impact maken met duurzame producten of diensten, dan moet u er toch echt meer van verkopen."



Marketing 3.0 en duurzaamheid

De werkwijze is gebaseerd op Marketing 3.0, een concept van marketinggoeroe Philip Kotler. "Marketing 1.0 was gericht op het verkopen van zoveel mogelijk producten. Marketing 2.0 had vooral aandacht voor het tevreden stellen van de klant. Bij Marketing 3.0 moet u ervoor zorgen dat klanten betrokkenheid voelen bij merken. Dat ze het gevoel hebben dat ze ergens bij horen. Ze moeten daarbij het idee hebben dat ze een verschil maken door te kiezen voor uw bedrijf. Naast het kopen van producten en diensten, moeten die producten en diensten dus ook een bijdrage leveren aan een betere wereld," zo legt Joling uit. "Zie het als een ‘goede doelen ervaring. U verkoopt als ambassadeur een goed product met een goed gevoel."

Marketing 3.0 en duurzaamheid gaan volgens Joling goed samen. Want duurzame bedrijven hebben vaak het juiste verhaal al binnen huis. "Ze moeten het alleen nog vertellen aan de buitenwereld. Wij denken echt dat storytelling ontzettend belangrijk is. Zo kunt u dat goede en groene verhaal in de markt zetten. Maar wel op een geloofwaardige manier."

Zeker met de groeiende bewustwording rondom duurzaamheid wordt dat oprechte verhaal steeds belangrijker. "Iedereen weet dat we meer met duurzaamheid moeten gaan doen, maar toch is het aantal mensen dat positief denkt over duurzame bedrijven het afgelopen jaar met tien procent gedaald," legt Joling uit. "U kunt u dan echt onderscheiden met een verhaal waaruit blijkt hoe u bijdraagt aan een betere wereld."



Dat ene zinnetje…

Ook in marketingland zijn steeds meer partijen die bezig zijn met duurzaamheid. "Maar opvallend genoeg zijn er maar weinig marketingbureaus die Marketing 3.0 inzetten. Joling: "De wereld wordt gestuurd door geld. Dát gaan we niet veranderen. Maar het wordt tijd dat we de impact van producten en diensten op de mens en het milieu gaan meerekenen. Dan krijgt u namelijk het echte eerlijke verhaal. Die beweging komt op gang en zal zich doorzetten. En u zult zien dat bedrijven die Marketing 3.0 inzetten ook nog meer impact gaan maken."