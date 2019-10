 Voorkom plasticvervuiling met het businessmodel van de toekomst

Drie tips voor een succesvol circulair businessmodel - Vorige week was de Dag van de Duurzaamheid, een dag waarop men wil laten zien dat duurzaamheid urgent en noodzakelijk is. Een dag als deze is nodig omdat de overgrote meerderheid van de bedrijven nog steeds op basis van een wegwerpmodel produceert: kopen, gebruiken en weggooien dus.



Dit is een van de oorzaken van de plastic soep die grote delen van de oceaan vervuilt. Het wegwerpmodel staat echter ter discussie nu de overheid (wetgeving) en consumenten (keuze voor ‘milieuvriendelijke’ producten) bedrijven stapsgewijs richting een circulair businessmodel dwingen.

Dit betekent dat er rigoureuze veranderingen doorgevoerd moeten worden; veel bedrijven weten dan ook simpelweg niet waar ze moeten beginnen. De overgang van een traditioneel naar een circulair businessmodel is uiteindelijk niet eenvoudig te bewerkstelligen. Willemijn Peeters, CEO van Searious Business, geeft daarom drie tips voor een succesvolle transitie.



1. Maak het makkelijker voor uzelf

Innovatie is een belangrijk thema in de verduurzaming van elk bedrijf. Het lineaire businessmodel is zo vanzelfsprekend dat de overstap naar een circulair model creativiteit en innovatiekracht vereist. Waarom alles weggooien als er nog genoeg waardevolle materialen in kapotte of oude producten zitten die nog gebruikt kunnen worden? Het is een shift van traditional mining naar urban mining: door producten zo te ontwerpen dat ze makkelijk in- en uit elkaar te halen zijn, is het eenvoudiger om materialen die nog in perfecte staat zijn te hergebruiken. Het niet constant in te hoeven slaan van nieuwe materialen scheelt bovendien enorm in kosten.

Een goed voorbeeld is Gerrard Street. Het Nederlandse bedrijf biedt modulaire koptelefoons aan. Werkt uw koptelefoon niet meer door een defect onderdeel, dan hoeft slechts dat ene onderdeel vervangen te worden. Een volledig nieuwe koptelefoon is niet nodig. In de tussentijd krijgt u een vervangende koptelefoon en wordt de defecte koptelefoon gerepareerd. Innovatief, creatief en het leidt tot minder afval.



2. Verdeel en verminder

Er zijn aardig wat producten die u maar een paar keer per jaar gebruikt. Neem een boormachine; die gebruikt u om af en toe nieuwe plankjes en lampen op te hangen. Waarom móeten zoveel mensen een boormachine in huis hebben als iedereen andere gebruiksmomenten heeft? Zo komt u uit bij een ‘sharing platform’: niemand is eigenaar van de apparatuur. U kan inschrijven op het gebruik van apparatuur die anders 360 dagen per jaar in iemands berging ligt. Dit is een perfect voorbeeld van het aanbieden van producten als dienst.

Sharing platforms als Peerby zorgen ervoor dat de circulaire economie zich op een rap tempo ontwikkelt. Bedrijven moeten dergelijke initiatieven benutten om het circulaire businessmodel te verwezenlijken. Bovendien zal ook kunstmatige intelligentie een steeds groter aandeel spelen in de overstap naar een circulaire economie.



3. Zoek de samenwerking op

Om het bovenstaande te bewerkstelligen, is nauw contact en een goede samenwerking met de klant een essentiële eerste stap. Als u tegen een kleine vergoeding de oude, defecte producten kan overnemen, kunt u kostbare materialen hergebruiken die anders verloren gaan. Zorg dus dat uw uw klanten op de hoogte stelt van uw doel en wat u ermee wilt bereiken. Ga met hen in gesprek om te zien wat u voor elkaar kan betekenen.

Zo werkt Closing the Loop aan het inzamelen van gebruikte telefoons. Tegenover de productie van elke nieuwe telefoon staat het weggooien van een oude. En dat is zonde; er zitten nog genoeg functionerende onderdelen in een telefoon. Closing the Loop werkt samen met hun klanten om door de klant ingezamelde telefoons te recyclen.



En dan?

Door innovatie, het combineren van nieuwe technologieën en samenwerking kun je als organisatie overgaan naar een circulair businessmodel. Zo blijft uw bedrijf ook in de toekomst relevant.

Het is echter makkelijker gezegd dan gedaan. De meeste bedrijven beginnen met één product of verpakking. Nu is dat zeker een behapbaar begin, maar om het volledige potentieel te benutten, moet u doorpakken. Overweeg het aanbieden van uw product als dienst of het modulair ontwerpen van reststromen. Daar zit toekomstmuziek in.