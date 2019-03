 Klimaatakkoord zet Nederland in beweging richting duurzame economie

De nationale kosten van het klimaatakkoord zijn lager dan eerder berekend - Het Ontwerp-Klimaatakkoord zet veel in beweging, zo blijkt uit de doorrekening van PBL en CPB. De NVDE concludeert dat we flink op weg zijn richting de CO2-doelen per sector met driekwart duurzame stroom, 1,5 miljoen aardgasvrije woningen en twee miljoen elektrische auto’s in 2030.



De grote bandbreedtes vragen om het snel concreter maken van de afspraken. "Er zijn nog volop mogelijkheden om het halen van de doelstelling zekerder te maken. De duurzame energiesector is er klaar voor," zegt Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).



Planbureaus

De planbureaus hebben duidelijke conclusies gepresenteerd:

De totale CO2-reductie komt uit op 43 tot 51 procent

De nationale kosten van het klimaatakkoord zijn lager dan eerder berekend, namelijk 1,6 tot 1,9 miljard per jaar

49 procent CO2-reductie

De NVDE steunt de kabinetsdoelstelling van 49 procent CO2-reductie van harte. Dit past bij de Nederlandse verantwoordelijkheid in het klimaatakkoord van Parijs. "De doorrekening laat zien dat we nog niet in Parijs zijn maar al wel in Frankrijk," aldus Van der Gaag. Met deze doorrekening hebben we alle informatie om snel te komen tot de benodigde concretisering van maatregelen – en om ondertussen zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de uitvoering van de afgesproken maatregelen. Discussie over de bandbreedte, resterende ‘gaten’ en meningsverschillen moet ons er niet van weerhouden om aan de slag te gaan met de vele dingen waar we het over eens zijn. "Het bereiken van het maximale effect vergt om te beginnen politieke keuzes voor een maximaal effectieve uitwerking voor alle genoemde instrumenten," aldus het PBL.



Potentie voor versnelling

De NVDE ziet potentie om de energietransitie verder te versnellen en tegelijkertijd rekening te houden met koopkracht en concurrentiekracht: "Dat levert ook meer comfortabele huizen, schone lucht, economische kansen en banen op. De afspraken uit het akkoord bieden ruime mogelijkheden voor bedrijven en bewoners om stappen te nemen naar een duurzame toekomst. Ook wanneer dat leidt tot extra vraag naar duurzame elektriciteit, warmte, besparing en schoon vervoer, zien wij genoeg mogelijkheden om daarin te voorzien."



Verschil tussen sectoren

De elektriciteitstafel is nagenoeg on target. In 2030 kan driekwart van onze stroom met zon en wind worden opgewekt. Dat is een hele prestatie. Andere sectoren kennen nog een grote bandbreedte. Meer duurzame elektriciteit kan daar bijdragen aan het halen van de doelen.



Aan de slag

De NVDE gaat namens meer dan 1.000 bedrijven aan de slag met het Klimaatakkoord, en wil het samen met het Rijk en andere partijen zo aanvullen dat het doel ruimschoots gehaald wordt. De kosten hiervan kan Nederland opbrengen: de doorrekening geeft aan dat de nationale kosten van het Klimaatakkoord (1,6 tot 1,9 miljard) betaalbaar zijn. Ter vergelijking: de zorg vraagt het veertigvoudige aan overheidsuitgaven (80 miljard).