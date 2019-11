 Zet energiemanagement hoger op de duurzaamheidsagenda

slim omgaan met het rendement is eveneens essentieel - 100 miljoen. Zoveel daken zijn er in 2024 mondiaal bedekt met private zonnepanelen, verwacht het Internationaal Energieagentschap IEA in een vorige maand verschenen rapport. Dit is een verdubbeling van het huidige aantal zonnepanelen wereldwijd.



Welke regio’s er vooroplopen in zonne-installaties? Australië, België, Californië en… Nederland.

We maken in Nederland veelvuldig gebruik van zonne-installaties, ook voor commerciële of industriële toepassingen. Ze duiken overal in ons landschap op. Ze liggen niet alleen op daken, maar ook drijvend in het water en zelfs op parkeerautomaten.

Hoewel de opkomst van zonne-energie verduurzaming stimuleert, is het niet genoeg om daar al onze klimaatdoelen mee te behalen. Met name voor bedrijven blijft het energieverbruik hoog. Door slim gebruik te maken van ruimte kunt u als organisatie meerdere opties voor zonne-installaties creëren.

De vragen hoe en waar u deze panelen installeert staan dan ook steeds hoger op de bedrijfsagenda. Vanwege kostenbesparingen én om te voldoen aan de strengere milieueisen. Bij IBC SOLAR zijn ze hierover met veel klanten in gesprek, maar we merken dat één vraag vaak eerst nog ontbreekt op de agenda: hoe gaat u als bedrijf al om met uw eigen energiemanagement?



Kijk slim naar energieverbruik en stel klimaatdoelen

Een eerste stap om inzage te krijgen in het energieverbruik van uw organisatie begint bij het ontwikkelen van een platform. Wat zijn grote en minder grote energieverbruikers? Een energiemanagementsysteem toont aan welke stroom er wanneer wordt gevraagd en brengt vaak ook sluipverbruik – het gebruik van energie zonder dat uw bedrijf het echt nodig heeft - in kaart.

Een periodieke registratie van deze gegevens leidt vervolgens tot een nauwkeurige analyse van het energieverbruik door uw bedrijf. Op basis van deze analyse stelt u uw doelen. Pas dan komt u tot de volgende stap: wat worden uw energiebesparende maatregelen?



Neem energiebesparende maatregelen in gedrag

Energiebesparende maatregelen hoeven niet groots en meeslepend te zijn. Uit onderzoek van Novem en Ecofys blijkt bijvoorbeeld onder andere dat een gedragsverandering onder personeel al een besparing van vijf tot acht procent oplevert. Denk aan het onnodig aan laten staan van verlichting of bedrijfsapparatuur, zoals een kopieerapparaat.



Pas timing aan in het productieproces

U kunt als bedrijf nog veel meer besparingen realiseren als u kritisch naar het productieproces kijkt. Zo behalen zonnepanelen het hoogste rendement in de middag, dus hoe meer energie er dan gebruikt kan worden, des te hoger de besparing.

Zo keken ze recent met een melkveebedrijf naar het gebruik van hun machines om melk te produceren. Die machines gingen veelal ’s avonds aan de slag, terwijl het rendement van zonnepanelen dan juist lager is. Met dit melkveebedrijf onderzochten we welke (voorbereidende) activiteiten misschien ’s middags al plaats kunnen vinden om de zonne-installatie optimaal te benutten. En wat bleek: verplaats een deel van het proces, nog groter dan van tevoren gedacht, gewoon naar de middag en u gebruikt direct meer zonne-energie.



Energiemanagementsysteem bij installatie

Na het doorvoeren van de eerste energiebesparende maatregelen, kijkt u als bedrijf aanvullend naar het installeren van duurzame installaties, zoals zonnepanelen. Deze zonne-installaties maken het mogelijk voor organisaties om de echt benodigde elektriciteit duurzaam op te wekken. Een energiemanagementsysteem maakt inzichtelijk of u een overschot van de duurzaam opgewekte stroom opslaat tot een later moment. De aan ‘het net’ teruggeleverde energie verrekent u dan vaak met het verbruik. Dit heet salderen. De huidige salderingsregeling blijft waarschijnlijk tot 2023 hetzelfde zoals nu.



Blijf monitoren, analyseren en bijstellen

Zodra het energiemanagementsysteem een tijdje draait en eventuele zonne-installaties in werking zijn genomen, is het van groot belang om te blijven monitoren. Monitoren, analyseren en maatregelen bijstellen is essentieel voor het behalen van de gestelde doelstellingen. Communiceer ook, zowel intern als extern, over behaalde resultaten.

De daken van bedrijfspanden plaveien met zonne-installaties is een goede eerste stap, maar slim omgaan met het rendement van die installaties is een essentiële tweede.