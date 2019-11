 Vanaf 2020 duurzamer ondernemen met duurzame koeltechniek

Schadelijke F-gassen: een ‘vergeten’ probleem - In heel Europa staat duurzaamheid hoog op de agenda. Dit komt onder andere tot uiting in de F-gassenverordening die actief is sinds 2014. Een belangrijke datum binnen deze verordening is 1 januari 2020.



Vanaf dit moment is het verboden om bepaalde middelen met een GWP (Global Warming Potential) van 2500. Een adviseur van Westfalen Gassen legt uit wat deze regelgeving kan betekenen voor managers die verantwoordelijk zijn voor de aanschaf en het onderhoud van koelinstallaties.



Vooral op het gebied van koelinstallaties zijn er volgens de adviseur grote stappen te maken qua duurzaamheid: "Als het over duurzaamheid gaat, dan worden al snel de bekende oplossingen aangedragen. Plaats bijvoorbeeld zonnepanelen op het bedrijfspand, zorg voor een goede isolatie en maak gebruik van de nieuwste ledverlichting. Men vergeet echter regelmatig om te letten op de koelinstallaties die in het magazijn of de winkel staan. Verouderde koelinstallaties bevatten regelmatig koudemiddelen zoals R507A of R404A. Juist dit soort koudemiddelen zijn slecht voor het milieu."



Wat is precies het probleem?

"Binnen Europa wordt het vanaf 2020 verboden om synthetische koudemiddelen met een GWP boven de 2500 te gebruiken. Een hoog GWP wil zeggen dat het gas in grote mate bijdraagt aan klimaatopwarming. Om die reden is de F-gassenverordening in het leven geroepen, waardoor talloze stoffen binnen een aantal jaren worden uitgefaseerd. Vanaf begin volgend jaar zijn vooral stoffen aan de beurt die worden gebruikt in koel- en vriesinstallaties. In de praktijk houdt dit in dat schadelijke koelmiddelen niet altijd meer mogen worden bijgevuld na een lekkage," aldus de adviseur.

Hij vervolgt: "Vanaf 2020 mag alleen nog gerecycled R4040A en R507A worden gebruikt. De koudemiddelen mogen niet meer worden geproduceerd. De kans is groot dat er tekorten ontstaan en de prijs snel omhoog gaat. Er bestaan overigens wel een aantal uitzondering, maar die gelden voornamelijk voor militaire apparaten en apparatuur waarvoor een periodieke vrijstelling is verleend door de Europese Commissie."



Wat betekent dit in de praktijk?

De adviseur legt uit dat de verordening vooral op financieel gebied voelbaar kan zijn: "De aanschaf van koel- en vriesinstallaties vergt meestal een flinke investering. De meeste bedrijven staan niet te springen om verouderde installaties te vervangen. Indien vervanging van koelinstallaties geen optie is, wordt aangeraden om koelsystemen te retrofitten. Dit houdt in dat er componenten van de installatie worden vervangen, zodat alternatieve koelmiddelen met een lager GWP kunnen worden gebruikt. In meerdere gevallen is retrofitten goedkoper dan de aanschaf van een nieuw koel- of vriessysteem."



Duurzame koel- en vriesinstallaties

Voor managers die in de nabije toekomst een nieuwe koel- of vriesinstallatie willen aanschaffen, heeft de adviseur een aantal tips: "Let er om te beginnen dus op dat het koelsysteem geen schadelijke koudemiddelen bevat. Natuurlijke en duurzame koudemiddelen zoals ammoniak en propaan hebben duidelijk de toekomst. Hiermee voldoet u aan de toekomstige wetgeving. Bovendien zorgen deze middelen voor een lager energieverbruik van de koel- en vriessystemen. Houd als laatste rekening met het lekpercentage. Bepaalde installaties zijn nagenoeg lekvrij, waardoor er minder verspilling plaatsvindt."