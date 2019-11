 Arnoud van Vliet verkozen tot ‘MVO-manager van het jaar’ 2019

Volgens de jury is Arnoud van Vliet authentiek en intrinsiek gemotiveerd - Op het negentiende Nationaal Sustainability Congres werd Arnoud van Vliet (Manager CSR & Quality bij Zeeman) verkozen tot ‘MVO-manager van het jaar 2019’. De prijs werd uitgereikt door Maurits Groen, ondernemer en pleitbezorger voor duurzaamheid.



Arnoud van Vliet is bij Zeeman verantwoordelijk voor alle MVO gerelateerde thema’s zoals strategiebepaling, ketensamenwerking en MVO-implementatietrajecten. "Mijn uitgangspunt is om op transparante wijze aan de belangrijkste thema’s te werken die we als Zeeman benoemd hebben. De ervaring leert dat meerdere kleine stappen zetten een beter resultaat levert dan in een keer te veel te willen. Ik kijk daarbij ook altijd naar wat er binnen onze directe invloedsfeer ligt en waar de meeste impact te behalen is."



Drie kanshebbers

Zo’n 600 MVO-managers hebben in een eerste stemmingsronde tien MVO-managers geselecteerd. Een vakjury heeft daaruit drie personen genomineerd, naast Arnoud van Vliet waren dit Sander Dekker (Manager Sustainability bij Van Oord) en Jolanda Soons -Dings (Sustainability Program Leader Lamb Weston / Meijer). Arnoud is de eerste mannelijke winnaar van de verkiezing na zes vrouwelijke winnaars.

Naast abonnees van het Online Kenniscentrum Duurzaam ondernemen, konden aanwezigen op het Nationaal Sustainability Congres hun stem uitbrengen op een van de drie genomineerden.

De winnaar ontving een cheque voor een weekendarrangement voor twee personen in het duurzame hotel QO Amsterdam.



Jury

Volgens de jury is Arnoud van Vliet authentiek en intrinsiek gemotiveerd om verandering teweeg te brengen. Hij heeft ervoor gekozen dit te doen binnen prijsvechter Zeeman, waardoor het toegankelijk is voor het grote publiek. Zijn ambitie en activiteiten gaan over de kern van het bedrijf: hij is concreet aan de slag gegaan met bijvoorbeeld het creëren van transparantie in de keten. Bovendien zet hij zich in voor verandering in de textielindustrie door actief betrokken te zijn bij multi-stakeholder initiatieven.



Inspiratie

De verkiezing werd dit jaar voor de zevende keer georganiseerd en is een initiatief van adviesbureau Sustainalize met Moonen Packaging en Office Depot. Het doel van de verkiezing is om via de winnaar andere MVO-managers te inspireren en de impact van deze beroepsgroep te profileren.

De winnaar in 2018, Geanne van Arkel blikt terug: "Geweldig om als MVO Manager van het jaar de ervaring van Interface nog meer onder de aandacht te kunnen brengen. Niet alleen buiten de organisatie maar ook als erkenning naar al mijn collega’s die al volop werken aan het realiseren van onze nieuwe missie om klimaatpositief’ te worden (Climate Take Back)."

Folkert van der Molen, juryvoorzitter en initiatiefnemer van de verkiezing: "Het geeft ontzettend veel voldoening om ieder jaar weer te ondervinden hoeveel werk er verricht wordt door duurzaamheidsmanagers bij hun organisaties. De beroepsgroep professionaliseert en groeit stevig door naar momenteel zo’n 650 personen. Het is bemoedigend om te zien dat deze verkiezing enorm leeft bij de doelgroep en als een enorme erkenning en waardering wordt gezien."