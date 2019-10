 Slechts een op de vijf bespreekt probleemschuld met omgeving

Schulden bespreken is het begin van een oplossing - Nederlanders praten niet graag met hun naaste omgeving over probleemschulden. Slechts een op de vijf geeft aan dat het langdurig niet voldoen aan betalingsverplichtingen een onderwerp van gesprek kan zijn met vrienden of familie.



Consumenten die ooit in contact zijn geweest met een deurwaarder, bespreken probleemschulden vaker met naasten (25 procent) dan mensen die dit contact nog nooit hebben gehad (achttien procent) Dit blijkt uit onderzoek naar de persoonlijke financiën van Nederland, uitgevoerd in opdracht van Flanderijn. Daaruit blijkt verder dat werkgevers en leidinggevenden nauwelijks ingelicht worden over eventuele probleemschulden. Een op de tien bespreekt dit met hen.



Zorgen over onbetaalde facturen

In Nederland ontvangt 47 procent van de consumenten per jaar weleens een betalingsherinnering. 38 procent van hen schaamt zich als er een herinnering binnenkomt. Ruim de helft (54 procent) van de consumenten maakt zich zorgen over onbetaalde facturen. Daarentegen denkt zeventien procent dat er altijd wel iets te regelen valt met schuldeisers. Mannen (48 procent) liggen over het algemeen minder wakker van een onbetaalde factuur dan vrouwen (59 procent).

Michel van Leeuwen, directeur bij Flanderijn: "Het bespreken van schulden waar mensen niet zelfstandig uit kunnen komen, is vaak het begin van de oplossing. Hoe gek het misschien ook klinkt, deurwaarders spelen hierin een belangrijke rol. We zien dat het contact met een deurwaarder vaak pas het eerste moment is dat iemand open spreekt over zijn of haar schulden. Incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisaties kunnen schuldenaren met de juiste mensen in contact brengen om de eerste stappen te zetten naar een gezonde persoonlijke financiële huishouding. Het is daarom van belang dat deze organisaties zich zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk opstellen. Als mensen het gevoel hebben dat ze ieder moment mogen aankloppen, kan men samen op zoek naar een duurzame en passende oplossing voor betalingsachterstanden."